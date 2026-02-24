Максимальная скорость на платных дорогах Азербайджана

Это отражено в предлагаемых изменениях к закону «О дорожном движении», вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за пределами населенных пунктов на платных автомагистралях предлагается установить следующие ограничения: для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны - не более 130 км/ч; для автобусов, легковых автомобилей с прицепом и грузовых автомобилей свыше 3,5 тонны - не более 90 км/ч.

Документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.