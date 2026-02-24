USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Максимальная скорость на платных дорогах Азербайджана

12:16 641

На платных дорогах Азербайджана вводятся новые ограничения скорости.

Это отражено в предлагаемых изменениях к закону «О дорожном движении», вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за пределами населенных пунктов на платных автомагистралях предлагается установить следующие ограничения: для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны - не более 130 км/ч; для автобусов, легковых автомобилей с прицепом и грузовых автомобилей свыше 3,5 тонны - не более 90 км/ч.

Документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 354
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3674
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9936
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 693
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1315
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2028
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6080
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2290
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1407
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1930
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487

ЭТО ВАЖНО

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 354
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3674
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9936
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 693
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1315
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2028
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6080
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2290
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1407
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1930
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться