USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Депутат заявил, что государство не должно строить дома в Карабахе. Спикер не согласилась

12:25 888

Государство не должно брать на себя строительство жилья для бывших вынужденных переселенцев, возвращающихся в Карабах, заявил депутат Рази Нуруллаев на заседании Милли Меджлиса.

По его словам, «полное финансирование со стороны государства не является долгосрочным и устойчивым решением ни для бюджета, ни для закрепления людей на местах».

Как считает Нуруллаев, государство должно создавать базовые условия — дороги, коммуникации, школы, медицинские учреждения, — а строительство домов постепенно передать самим гражданам при государственном контроле и льготных механизмах поддержки.

По его словам, когда человек строит дом самостоятельно, он «сильнее привязывается к земле, быстрее адаптируется и формирует социальные связи». Кроме того, это позволит существенно сократить бюджетные расходы, поскольку, как считает депутат, граждане смогут построить жилье значительно дешевле рыночной стоимости.

Он отметил, что сегодня для переселенцев за счет государства строятся жилье и вся инфраструктура, однако часть вернувшихся спустя некоторое время уезжает обратно в Баку. Причина, по мнению депутата, заключается в нехватке рабочих мест и слабой экономической активности.

Его коллега Вугар Байрамов заявил, что восстановление Карабаха и Восточного Зангезура является одним из ключевых направлений государственной политики. По его словам, в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают и работают более 75 тысяч человек, а к концу года ожидается увеличение этого показателя еще на 80 тысяч. Таким образом, общее число жителей на освобожденных территориях может превысить 150 тысяч человек.

Байрамов отметил, что после Победы на восстановление региона уже выделено около 23 млрд манатов, а с учетом средств, предусмотренных до конца 2026 года, общий объем финансирования превысит 26 млрд манатов. Эти средства направляются на восстановление инфраструктуры, строительство жилья, а также развитие социальных и коммунальных услуг.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поддержала позицию о том, что реализуемая государством модель восстановления «доказала свою эффективность». Она подчеркнула, что процесс возвращения носит добровольный характер и «никто не переселяется в Карабах принудительно».

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 356
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3677
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9936
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 696
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1316
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2032
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6081
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2291
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1407
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1931
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487

ЭТО ВАЖНО

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 356
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3677
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9936
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 696
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1316
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2032
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6081
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2291
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1407
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1931
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться