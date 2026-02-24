Депутат заявил, что государство не должно строить дома в Карабахе. Спикер не согласилась

Государство не должно брать на себя строительство жилья для бывших вынужденных переселенцев, возвращающихся в Карабах, заявил депутат Рази Нуруллаев на заседании Милли Меджлиса.

По его словам, «полное финансирование со стороны государства не является долгосрочным и устойчивым решением ни для бюджета, ни для закрепления людей на местах».

Как считает Нуруллаев, государство должно создавать базовые условия — дороги, коммуникации, школы, медицинские учреждения, — а строительство домов постепенно передать самим гражданам при государственном контроле и льготных механизмах поддержки.

По его словам, когда человек строит дом самостоятельно, он «сильнее привязывается к земле, быстрее адаптируется и формирует социальные связи». Кроме того, это позволит существенно сократить бюджетные расходы, поскольку, как считает депутат, граждане смогут построить жилье значительно дешевле рыночной стоимости.

Он отметил, что сегодня для переселенцев за счет государства строятся жилье и вся инфраструктура, однако часть вернувшихся спустя некоторое время уезжает обратно в Баку. Причина, по мнению депутата, заключается в нехватке рабочих мест и слабой экономической активности.

Его коллега Вугар Байрамов заявил, что восстановление Карабаха и Восточного Зангезура является одним из ключевых направлений государственной политики. По его словам, в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают и работают более 75 тысяч человек, а к концу года ожидается увеличение этого показателя еще на 80 тысяч. Таким образом, общее число жителей на освобожденных территориях может превысить 150 тысяч человек.

Байрамов отметил, что после Победы на восстановление региона уже выделено около 23 млрд манатов, а с учетом средств, предусмотренных до конца 2026 года, общий объем финансирования превысит 26 млрд манатов. Эти средства направляются на восстановление инфраструктуры, строительство жилья, а также развитие социальных и коммунальных услуг.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поддержала позицию о том, что реализуемая государством модель восстановления «доказала свою эффективность». Она подчеркнула, что процесс возвращения носит добровольный характер и «никто не переселяется в Карабах принудительно».