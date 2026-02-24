Современная школа в саатлинском селе

В рамках проектов, реализуемых для развития образовательной инфраструктуры в Азербайджане, успешно завершены работы по восстановлению, укреплению и капитальному ремонту средней школы на 1176 учеников в селе Гара Нуру Саатлинского района. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

В ведомстве указали, что учебное заведение, отвечающее современным стандартам, отличается функциональностью, безопасностью и широкими образовательными возможностями. Новая учебная среда, созданная на территории школы площадью 3,64 гектара, обладает всеми необходимыми условиями для организации обучения на высоком уровне. В школе 29 классов, один класс для подготовительной дошкольной группы, три лаборатории, два кабинета технологии. Для развития цифровых навыков учащихся введены в эксплуатацию два компьютерных класса, а также один класс военной подготовки для целей призыва на военную службу.

В учебном заведении есть библиотека и читальный зал, актовый зал для эффективной организации досуга учащихся и проведения внутришкольных мероприятий. В школе также есть столовая и современный спортивный зал. В рамках проекта здание было укреплено, обновлены инженерные и коммуникационные системы, благоустроена прилегающая территория.

«Реконструкция и ввод в эксплуатацию средней школы в селе Гара Нуру вносит значительный вклад в повышение качества образования, создавая современную, комфортную и безопасную образовательную среду для учащихся региона», - отметили в ведомстве.