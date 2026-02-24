USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?

Журналистское расследование
12:39 364

Русской службе Би-би-си и «Медиазоне» вместе с командой волонтеров к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину удалось установить имена 200 186 российских военных, погибших на войне.

Как отмечает Би-би-си, за последний месяц число записей в базе, которую ведут журналисты, увеличилось на 35 тысяч человек, но это не связано с текущей ситуацией на фронте. «За прошедший месяц нам удалось сопоставить записи, собранные за несколько лет, с открытыми данными государственных баз — в первую очередь со списками реестра наследственных дел», — поясняет издание.

Журналисты отмечают, что с «высокой долей уверенности можно сказать», что 2025 год стал самым кровопролитным для российской армии. Би-би-си и «Медиазона» подтвердили имена 49 935 российских военных, погибших в прошлом году. В 2024 году погибли по меньшей мере 83 706 российских солдат и офицеров, но «массив пока еще необработанных некрологов, в которых в качестве даты гибели или даты похорон упоминается 2025 год, насчитывает еще десятки тысяч записей». По предварительной оценке, число погибших в прошлом году может превысить 90 тысяч человек.

Как пишет «Медиазона», 122,7 тысячи погибших российских военных относились к городскому населению, 57,2 тысячи — к сельскому. Крупные города и города-миллионники «войной почти не затронуты»: две трети погибших жили в населенных пунктах меньше 100 тысяч человек. По абсолютному числу погибших наверху списка идут Башкортостан (7,7 тысячи), Татарстан (6,8 тысячи) и Свердловская область (6,3 тысячи).

Среди крупных регионов первое место по потерям на душу населения занимает Тыва (476 человек на 100 тысяч населения), затем следуют Бурятия (400 погибших на 100 тысяч населения), Забайкальский край (362 на 100 тысяч), Республика Алтай (316 на 100 тысяч).

«Детальный анализ наших данных показывает, что чаще всего контракт подписывают жители малых городов и деревень, где стабильная и хорошо оплачиваемая работа в дефиците, а агитация местных властей может быть более напористой, чем в крупных городах. В распределении погибших по регионам чаще всего видна закономерность: чем выше уровень бедности, тем выше, как правило, показатель потерь», — говорится в материале Би-би-си.

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 365
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3683
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9937
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 700
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1318
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2037
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6081
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2294
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1407
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1933
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487

ЭТО ВАЖНО

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 365
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3683
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9937
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 700
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1318
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2037
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6081
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2294
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1407
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1933
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться