Генпрокурор судится с Трампом

Генеральный прокурор штата Мэриленд Энтони Браун подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с планами строительства федерального центра содержания под стражей нелегальных мигрантов. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

«Генеральный прокурор Энтони Г. Браун сегодня подал иск, чтобы остановить незаконное строительство администрацией Трампа масштабного федерального центра содержания под стражей мигрантов в округе Вашингтон, штат Мэриленд», – отмечается в пресс-релизе.

Согласно иску, Министерство внутренней безопасности США и Иммиграционная и таможенная служба (ICE) потратили более $100 млн из федерального бюджета на приобретение здания склада недалеко от города Уильямспорта с целью его переоборудования в центр «без необходимой экологической экспертизы, участия общественности или консультаций с властями штата».

По словам прокурора, покупка склада в Уильямспорте является частью более широкой программы по созданию сети объектов для массового содержания мигрантов по всей стране. Склады закупаются и переоборудуются в центры с вместимостью, рассчитанной на десятки тысяч человек. «Мэриленд намерен защитить людей от бесчеловечных, антисанитарных и опасных условий содержания», – подчеркивается в пресс-релизе.