USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Генпрокурор судится с Трампом

12:45 188

Генеральный прокурор штата Мэриленд Энтони Браун подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с планами строительства федерального центра содержания под стражей нелегальных мигрантов. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

«Генеральный прокурор Энтони Г. Браун сегодня подал иск, чтобы остановить незаконное строительство администрацией Трампа масштабного федерального центра содержания под стражей мигрантов в округе Вашингтон, штат Мэриленд», – отмечается в пресс-релизе.

Согласно иску, Министерство внутренней безопасности США и Иммиграционная и таможенная служба (ICE) потратили более $100 млн из федерального бюджета на приобретение здания склада недалеко от города Уильямспорта с целью его переоборудования в центр «без необходимой экологической экспертизы, участия общественности или консультаций с властями штата».

По словам прокурора, покупка склада в Уильямспорте является частью более широкой программы по созданию сети объектов для массового содержания мигрантов по всей стране. Склады закупаются и переоборудуются в центры с вместимостью, рассчитанной на десятки тысяч человек. «Мэриленд намерен защитить людей от бесчеловечных, антисанитарных и опасных условий содержания», – подчеркивается в пресс-релизе.

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 366
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3684
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9937
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 701
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1319
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2039
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6081
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2295
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1407
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1933
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487

ЭТО ВАЖНО

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 366
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3684
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9937
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 701
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1319
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2039
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6081
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2295
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1407
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1933
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться