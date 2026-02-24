У Gerald R. Ford большие проблемы

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США модели Gerald R. Ford, пребывающий в настоящее время в Персидском заливе, испытывает проблемы с канализацией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Канализационная система Ford, которая использует вакуумную технологию для транспортировки отходов из около 650 туалетов на борту, столкнулась с проблемами во время операций, в среднем делается один запрос на ремонт в день», — говорится в тексте.