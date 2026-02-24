USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

У Gerald R. Ford большие проблемы

12:51

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США модели Gerald R. Ford, пребывающий в настоящее время в Персидском заливе, испытывает проблемы с канализацией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Канализационная система Ford, которая использует вакуумную технологию для транспортировки отходов из около 650 туалетов на борту, столкнулась с проблемами во время операций, в среднем делается один запрос на ремонт в день», — говорится в тексте.

Отмечается, что члены экипажа, которые в начале текущего года были проинформированы о возможном участии в поддержке американской авиации при потенциальных ударах по Ирану, в настоящее время тяготятся своим положением. Военные, чье развертывание в занимаемой местности было продлено, испытывают «злость и расстройства». Такие же эмоции транслируют и их соскучившиеся родственники.

Продолжительное пребывание кораблей на позициях делает, как объяснили в материале, запланированный процесс их починки невозможным. Работы по модернизации техники откладываются, тем самым провоцируя поломки.

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35

