У Gerald R. Ford большие проблемы

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США модели Gerald R. Ford, пребывающий в настоящее время в Персидском заливе, испытывает проблемы с канализацией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Канализационная система Ford, которая использует вакуумную технологию для транспортировки отходов из около 650 туалетов на борту, столкнулась с проблемами во время операций, в среднем делается один запрос на ремонт в день», — говорится в тексте.
Отмечается, что члены экипажа, которые в начале текущего года были проинформированы о возможном участии в поддержке американской авиации при потенциальных ударах по Ирану, в настоящее время тяготятся своим положением. Военные, чье развертывание в занимаемой местности было продлено, испытывают «злость и расстройства». Такие же эмоции транслируют и их соскучившиеся родственники.
Продолжительное пребывание кораблей на позициях делает, как объяснили в материале, запланированный процесс их починки невозможным. Работы по модернизации техники откладываются, тем самым провоцируя поломки.