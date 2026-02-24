Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают

Представитель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Риад Ахундзаде сообщил, что в настоящее время в водохранилищах страны находятся примерно 16–17 млрд кубометров воды, тогда как годовое потребление составляет 11–12 млрд кубометров. По его словам, этот показатель лишь немного превышает годовую потребность, однако имеющихся ресурсов все равно недостаточно.
Комментируя ситуацию в интервью haqqin.az, член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, эколог Ровшан Аббасов заявил, что проблема имеет системный характер.
«Экономика Азербайджана постепенно растет, и на фоне этого роста, естественно, увеличивается и потребность в воде. Более 90% производимых у нас продовольственных товаров создается за счет оросительной воды. Это означает, что для удовлетворения этой потребности мы забираем все больше воды из наших рек. На фоне роста населения увеличивается и местное производство, что, безусловно, приводит к дальнейшему росту объемов потребляемой воды», — отметил он.
По словам эколога, единственный выход — это более рациональное использование водных ресурсов. Он считает, что необходимо стремиться к предотвращению их расточительного использования. Аббасов подчеркнул, что в Азербайджане потери воды при орошении превышают 50%, и это, безусловно, очень большой показатель.
«То же самое можно сказать и о секторе питьевой воды: она также теряется в значительных объемах. Для рационального использования воды необходимо формировать менее водозависимую экономику. В сельском хозяйстве нужно по возможности снижать зависимость от воды. Конечно, это сложно, но следует стремиться к тому, чтобы не засевать каждый участок земли, оптимизировать и несколько сократить общую площадь посевных земель. С другой стороны, необходимо переходить на современные технологии орошения. Мы до сих пор продолжаем использовать методы полива, которые применялись тысячу лет назад. Это приводит к огромным потерям воды. Следует широко применять капельное орошение, дождевальные технологии», — сказал эксперт.
Параллельно, по его словам, необходимо развивать альтернативные источники воды. Аббасов отметил, что на недавнем совещании у президента Азербайджана, посвященном водоснабжению Баку, было решительно заявлено, что страна рассматривает возможность использования воды Каспийского моря. Эксперт считает, что если морскую воду опреснять и рационально использовать, то можно снизить нагрузку на существующие источники и удовлетворить потребность в воде.
«У населения необходимо формировать инициативы по экономии воды, создавать соответствующие стимулы. Лучший способ — это формирование точных рыночных механизмов в сфере водоснабжения. Необходимо предотвращать потери воды, незаконное подключение, уклонение от оплаты за воду. Учет должен вестись максимально точно. Мы должны понимать, что используемая вода — это очень ценный ресурс. Если бы мы больше воды оставляли в реках, их экологическое состояние было бы лучше», — отметил Аббасов.
По его мнению, в целом водопользование — это комплексный вопрос. Он считает, что необходимо восстанавливать реки Азербайджана и сокращать объем воды, забираемой из них, чтобы в реках могли жить рыбы и восстанавливались экологические ценности.
*** 13:13
В Азербайджане в настоящее время дефицита воды не наблюдается, однако имеющихся запасов недостаточно на долгосрочный период. Об этом заявил руководитель Отдела стратегии, международного сотрудничества и науки Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Риад Ахундзаде.
По его словам, в настоящее время в водохранилищах страны находится примерно 16–17 миллиардов кубометров воды, тогда как годовое потребление составляет 11–12 миллиардов кубометров: «Это означает наличие запасов воды примерно на один год с небольшим. Однако этого недостаточно. Кроме того, из-за устаревшей инфраструктуры возникают значительные потери воды при ее распределении. Эффективное управление водными ресурсами и снижение потерь являются приоритетными направлениями».
По его словам, в период оккупации Карабаха и Восточного Зангезура там было пробурено множество артезианских скважин, из-за чего в некоторых районах уровень подземных вод находится на «минимальном уровне»: «После освобождения Карабаха были созданы альтернативные источники воды, и сейчас планируется поэтапное закрытие этих артезианских скважин».
Ахундзаде также заявил, что к 2035 году планируется устранить проблемы водной инфраструктуры Апшеронского полуострова.
По его словам, поскольку население страны составляет около 10 миллионов человек, а более 4,5 миллиона водопользователей проживают на Апшеронском полуострове, важно сосредоточиться именно на этом регионе.
«До 2035 года мы планируем модернизировать и устранить все инфраструктурные проблемы на территории полуострова», - сказал Ахундзаде.
Он отметил, что одним из приоритетов Национальной водной стратегии является обновление изношенной инфраструктуры путем ее модернизации.
Ахундзаде отметил, что вторым приоритетом является увеличение доступности воды: страна должна иметь возможность контролировать объем воды внутри своих границ. Для этого, подчеркнул он, необходимо строительство новых водохранилищ и соответствующей инфраструктуры.
Кроме того, он подчеркнул, что часть воды, используемой в сельском хозяйстве и промышленности, должна быть замещена альтернативными источниками, что соответствует глобальным тенденциям. В рамках развития альтернативных водных ресурсов ведется работа над проектом опреснения воды и реабилитацией очистных сооружений. Также рассматриваются возможности сбора дождевой воды.