Водные ресурсы Азербайджана стремительно иссякают

Представитель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Риад Ахундзаде сообщил, что в настоящее время в водохранилищах страны находятся примерно 16–17 млрд кубометров воды, тогда как годовое потребление составляет 11–12 млрд кубометров. По его словам, этот показатель лишь немного превышает годовую потребность, однако имеющихся ресурсов все равно недостаточно.

Комментируя ситуацию в интервью haqqin.az, член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, эколог Ровшан Аббасов заявил, что проблема имеет системный характер.

«Экономика Азербайджана постепенно растет, и на фоне этого роста, естественно, увеличивается и потребность в воде. Более 90% производимых у нас продовольственных товаров создается за счет оросительной воды. Это означает, что для удовлетворения этой потребности мы забираем все больше воды из наших рек. На фоне роста населения увеличивается и местное производство, что, безусловно, приводит к дальнейшему росту объемов потребляемой воды», — отметил он.

По словам эколога, единственный выход — это более рациональное использование водных ресурсов. Он считает, что необходимо стремиться к предотвращению их расточительного использования. Аббасов подчеркнул, что в Азербайджане потери воды при орошении превышают 50%, и это, безусловно, очень большой показатель.

«То же самое можно сказать и о секторе питьевой воды: она также теряется в значительных объемах. Для рационального использования воды необходимо формировать менее водозависимую экономику. В сельском хозяйстве нужно по возможности снижать зависимость от воды. Конечно, это сложно, но следует стремиться к тому, чтобы не засевать каждый участок земли, оптимизировать и несколько сократить общую площадь посевных земель. С другой стороны, необходимо переходить на современные технологии орошения. Мы до сих пор продолжаем использовать методы полива, которые применялись тысячу лет назад. Это приводит к огромным потерям воды. Следует широко применять капельное орошение, дождевальные технологии», — сказал эксперт.

Параллельно, по его словам, необходимо развивать альтернативные источники воды. Аббасов отметил, что на недавнем совещании у президента Азербайджана, посвященном водоснабжению Баку, было решительно заявлено, что страна рассматривает возможность использования воды Каспийского моря. Эксперт считает, что если морскую воду опреснять и рационально использовать, то можно снизить нагрузку на существующие источники и удовлетворить потребность в воде.

«У населения необходимо формировать инициативы по экономии воды, создавать соответствующие стимулы. Лучший способ — это формирование точных рыночных механизмов в сфере водоснабжения. Необходимо предотвращать потери воды, незаконное подключение, уклонение от оплаты за воду. Учет должен вестись максимально точно. Мы должны понимать, что используемая вода — это очень ценный ресурс. Если бы мы больше воды оставляли в реках, их экологическое состояние было бы лучше», — отметил Аббасов.

По его мнению, в целом водопользование — это комплексный вопрос. Он считает, что необходимо восстанавливать реки Азербайджана и сокращать объем воды, забираемой из них, чтобы в реках могли жить рыбы и восстанавливались экологические ценности.