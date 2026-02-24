Мирное соглашение: Трамп торопится, Путин не готов к уступкам

Президент США Дональд Трамп нацелен на достижение мирного соглашения по российско-украинской войне к 250-летию независимости США 4 июля, однако нет признаков того, что российский лидер Владимир Путин готов согласиться на условия, не отвечающие его максималистским требованиям. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, переговоры уже несколько раз срывались, и даже некоторые американские чиновники в частных беседах признают, что не видят признаков готовности Путина отказаться от своих требований.

Три раунда трехсторонних переговоров в этом году, прошедших в Абу-Даби и Женеве, не привели к каким-либо существенным результатам. При этом европейские союзники Украины остаются в значительной степени отстранены от переговорного процесса, хотя именно они в основном финансируют закупки оружия для Киева после того, как Трамп свернул военную помощь США, отмечает издание.

По словам источников, хотя переговоры между Украиной, США и Россией остаются формально конструктивными, они фактически зашли в тупик.

«Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым уступит в переговорах, возглавляемых специальным посланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Это будет означать либо отказ России от некоторых своих красных линий, включая полный контроль над землями в восточном Донбассе, либо отказ США от Украины», – заявил Bloomberg представитель НАТО.

Несмотря на масштабные военные потери и усиливающуюся экономическую напряженность в России, Москва пока не демонстрирует готовности отказаться от требований, включающих территории, которые российским войскам не удалось захватить в Донецкой области. Россия также сохраняет контроль над украинской Запорожской атомной электростанцией, оккупированной с самого начала вторжения.

Украина отвергает российские требования о выводе войск из Донбасса и предложила прекратить огонь вдоль существующих линий фронта. США предлагают создать в этом районе свободную экономическую зону и предоставить Киеву гарантии безопасности от будущих российских атак. Окончательного решения о судьбе атомной электростанции пока нет: США предложили разделение объекта на три части, однако Киев отвергает любое совместное с Россией управление, хотя согласен, что американская доля может быть поделена с Москвой.

Одной из ключевых проблем для союзников Украины является то, что Путин может согласиться на формальное прекращение огня, позволяя Трампу объявить об «успехе», в то время как Россия продолжит кампанию саботажа, гибридной войны и вмешательства в украинские выборы с целью дестабилизации страны.

«Пока Путин у власти, Россия не парализована массовыми протестами, а в бюджете остаются средства на вооружение, война будет продолжаться», – подчеркнула старший научный сотрудник Центра «Россия — Евразия» Карнеги Татьяна Становая.

По ее мнению, Кремль не пойдет на существенные уступки даже при затяжном финансово-экономическом кризисе.