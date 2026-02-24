USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Мирное соглашение: Трамп торопится, Путин не готов к уступкам

Bloomberg
13:43 869

Президент США Дональд Трамп нацелен на достижение мирного соглашения по российско-украинской войне к 250-летию независимости США 4 июля, однако нет признаков того, что российский лидер Владимир Путин готов согласиться на условия, не отвечающие его максималистским требованиям. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, переговоры уже несколько раз срывались, и даже некоторые американские чиновники в частных беседах признают, что не видят признаков готовности Путина отказаться от своих требований.

Три раунда трехсторонних переговоров в этом году, прошедших в Абу-Даби и Женеве, не привели к каким-либо существенным результатам. При этом европейские союзники Украины остаются в значительной степени отстранены от переговорного процесса, хотя именно они в основном финансируют закупки оружия для Киева после того, как Трамп свернул военную помощь США, отмечает издание.

По словам источников, хотя переговоры между Украиной, США и Россией остаются формально конструктивными, они фактически зашли в тупик.

«Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым уступит в переговорах, возглавляемых специальным посланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Это будет означать либо отказ России от некоторых своих красных линий, включая полный контроль над землями в восточном Донбассе, либо отказ США от Украины», – заявил Bloomberg представитель НАТО.

Несмотря на масштабные военные потери и усиливающуюся экономическую напряженность в России, Москва пока не демонстрирует готовности отказаться от требований, включающих территории, которые российским войскам не удалось захватить в Донецкой области. Россия также сохраняет контроль над украинской Запорожской атомной электростанцией, оккупированной с самого начала вторжения.

Украина отвергает российские требования о выводе войск из Донбасса и предложила прекратить огонь вдоль существующих линий фронта. США предлагают создать в этом районе свободную экономическую зону и предоставить Киеву гарантии безопасности от будущих российских атак. Окончательного решения о судьбе атомной электростанции пока нет: США предложили разделение объекта на три части, однако Киев отвергает любое совместное с Россией управление, хотя согласен, что американская доля может быть поделена с Москвой.

Одной из ключевых проблем для союзников Украины является то, что Путин может согласиться на формальное прекращение огня, позволяя Трампу объявить об «успехе», в то время как Россия продолжит кампанию саботажа, гибридной войны и вмешательства в украинские выборы с целью дестабилизации страны.

«Пока Путин у власти, Россия не парализована массовыми протестами, а в бюджете остаются средства на вооружение, война будет продолжаться», – подчеркнула старший научный сотрудник Центра «Россия — Евразия» Карнеги Татьяна Становая.

По ее мнению, Кремль не пойдет на существенные уступки даже при затяжном финансово-экономическом кризисе.

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 370
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 931
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5627
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4718
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1262
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2679
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 869
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2211
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10537
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1787
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2066

