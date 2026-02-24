Учения пожарных на бакинском «Велотреке»

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана провело учения в торговом центре, принадлежащем ООО Velotrek («Велотрек»). Учения по теме «Правила поведения и эвакуации в чрезвычайных ситуациях» состоялось в торговом центре, принадлежащем ООО Velotrek, расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, Московский проспект, 3007. Учения проводились при организационной поддержке Государственной службы пожарного надзора и при участии личного состава Государственной службы пожарной охраны, сообщили в МЧС.

Целью учений было ознакомление персонала торгового центра с правилами поведения в случае чрезвычайных ситуаций, включая пожары, а также дальнейшее совершенствование деятельности противопожарных подразделений в случае возможных пожаров на таких объектах.

В теоретической части учений сотрудники МЧС предоставили работникам торгового центра подробную информацию о необходимых правилах поведения и эвакуационных мероприятиях в случае чрезвычайных ситуаций, включая пожары. Также участникам мероприятия были наглядно продемонстрированы правила использования основных средств пожаротушения, и были даны ответы на их вопросы.