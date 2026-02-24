Грузинские телеканалы в черном списке Британии

В четвертую годовщину вторжения России в Украину Великобритания расширила санкционный список, добавив 240 организаций, 7 физических лиц и 50 судов. В списке оказались и две грузинские телекомпании — «Имеди» и POSTV.

Согласно официальной информации на сайте британского правительства, обе телекомпании распространяют «заведомо вводящую в заблуждение информацию» о войне РФ против Украины. Своими действиями каналы поддерживают действия, «дестабилизирующие Украину или подрывающие или угрожающие ее территориальной целостности». Санкции включают: заморозку активов; ограничения на доверительные услуги.

Предыдущий владелец «Имеди» Ираклий Рухадзе заявил о продаже телеканала в феврале 2026 года за символическую сумму в 1000 лари. Новым владельцем стал Илья Микелаишвили вместе с пятью сотрудниками телеканала. 52% акций POSTV принадлежат Виктору Джапаридзе, лидеру партии «Сила народа»; 24% — Шалве Рамишвили; оставшиеся 24% — Темуру Чарелашвили.

В список санкций Великобритании также внесены «Транснефть», «Точка Банк», ООО «Газпром СПГ Портовая», ряд структур Росатома, а также компании из Китая, Индии, ОАЭ и Таиланда.