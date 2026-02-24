Жапаров создаст отдельный Следственный комитет

USD 1.7000
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров анонсировал масштабную реформу силовых структур, в рамках которой будет создан отдельный Следственный комитет, подчиняющийся напрямую главе государства, а Государственный комитет национальной безопасности станет «настоящей спецслужбой, подобной КГБ СССР».

«Будет создан новый Следственный комитет. Основные функции следствия перейдут туда. Генеральная и военная прокуратуры в свою очередь будут осуществлять надзор за законностью действий всех структур», — заявил Жапаров в интервью государственному информагентству «Кабар».

Он отметил, что создание отдельного следственного органа позволит избежать несправедливости со стороны правоохранителей. «Следственный комитет же будет подчиняться напрямую президенту. Он просто не примет «сырые» или сфабрикованные дела, принесенные оперативниками или министрами. Уголовные дела возбуждаться не будут. Безусловно, граждане, столкнувшиеся с несправедливостью, не окажутся за решеткой — их сразу отпустят. Только так мы сможем обеспечить соблюдение прав человека если не на 100%, то на 95%. Это обеспечит безопасность будущим поколениям», — добавил  президент Кыргызстана.

