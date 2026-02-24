Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 31-летнего Аяза Искендерова, обвиняемого в краже и мошенничестве. По информации haqqin.az, Аяз Искендеров обвиняется в хищении крупной суммы денег с банковских карт нескольких граждан путем киберпреступлений.

Согласно обвинению, Искендеров вступил в преступный сговор с проживающим за границей лицом по фамилии «Петрович» и создал для него в Азербайджане «кошельки» m10, каждый из которых продавал по 300 манатов. Работая курьером, Аяз по полученным заданиям размещал в социальных сетях объявления с ложным содержанием типа «Осенний сюрприз от ABB» и другие подобные.

Поверившие этим объявлениям клиенты, желая воспользоваться указанными скидками, переходили по ссылкам на созданные фальшивые страницы, регистрировались и вводили в соответствующие поля данные анкеты, а также 16-значный номер своей банковской карты и код безопасности «OTP». Он и другие лица с помощью специальных информационных программ (не установленных следствием) получали эти конфиденциальные данные с банковских карт клиентов и с использованием электронных носителей информации и информационных технологий похищали денежные средства с указанных карт.

Среди потерпевших был и отец Национального героя Хокумы Алиевой — Джалил Алиев. Установлено, что А.Искендеров и его сообщники похитили с банковского счета Дж.Алиева более 80 тысяч манатов. Отец Национального героя Хокумы Алиевой, потерпевший Джалил Алиев, в своих показаниях сообщил, что на момент происшествия на его карте находилось 103 993 маната: «40 тысяч манатов выделило государство, 38 тысяч манатов поступило от страховки. Остальная сумма — 57 тысяч манатов, на которые была застрахована моя покойная дочь Хокума Алиева.

Вечером мне на мобильный телефон поступил звонок. Звонивший представился сотрудником Kapital Bank, сказал, что код карты перехвачен, деньги на карте под угрозой кражи, и они хотят застраховать карту. Когда я сказал, что хочу пойти в банк, он ответил, что будет поздно, нужно срочно перевести деньги на другую карту, а потом уже застраховать карту. Я переводил деньги по 15 000 манатов каждый раз на другую карту. После того как отправил 80 500 манатов, я сказал звонившему, что я отец Национального героя Хокумы Алиевой.

Но этот человек не отреагировал. Когда я пришел в филиал Kapital Bank, выяснилось, что деньги с карты украдены. Затем я позвонил в call-центр 102 МВД и подал жалобу. Общая сумма причиненного мне ущерба составляет 80 500 манатов, эта сумма была возмещена государством. Однако обвиняемый не вернул ни копейки из причиненного ущерба. Я требую привлечь обвиняемого к ответственности».

Суд приговорил Аяза Искендерова к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.