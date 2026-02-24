Российская разведка обвиняет Лондон и Париж в «грязных планах»

По версии ведомства, эти две страны якобы хотят замаскировать передачу оружия, представив его как собственную разработку Украины.

Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу», утверждает Служба внешней разведки (СВР) России.

«Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — говорится в сообщении.

«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Одним из ее вариантов служит подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

В Кремле информацию российской разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине назвали «чрезвычайно важной». «Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространение, в том числе в контексте горячего конфликта, которое, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Это решение, если оно было принято, Песков назвал «вопиющим нарушением всех норм и принципов, зафиксированных в актах международного права».

По его словам, Россия будет принимать полученную информацию во внимание и учитывать в ходе переговоров в дальнейшем. Сведения «потенциально представляют большую опасность», добавил он.

Ранее сообщалось, что российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследование на основе информации разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине.