Российская разведка обвиняет Лондон и Париж в «грязных планах»

Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу», утверждает Служба внешней разведки (СВР) России.

По версии ведомства, эти две страны якобы хотят замаскировать передачу оружия, представив его как собственную разработку Украины.

«Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — говорится в сообщении.

«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Одним из ее вариантов служит подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы.

В Кремле информацию российской разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине назвали «чрезвычайно важной». «Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространение, в том числе в контексте горячего конфликта, которое, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Это решение, если оно было принято, Песков назвал «вопиющим нарушением всех норм и принципов, зафиксированных в актах международного права».

По его словам, Россия будет принимать полученную информацию во внимание и учитывать в ходе переговоров в дальнейшем. Сведения «потенциально представляют большую опасность», добавил он.

Ранее сообщалось, что российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследование на основе информации разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине.

