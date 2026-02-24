Минфин готовит масштабные проверки и ревизии

Согласно указу президента Азербайджана, Министерство финансов начиная с апреля текущего года будет осуществлять мониторинг бюджетных проектов и прогнозов, а также бюджетов государственных компаний и публично-правовых лиц, анализировать показатели их исполнения.

Указано, что в этих целях решением коллегии Министерства финансов утверждены формы информации и отчетности, которые государственные компании и публично-правовые лица должны представлять в министерство. Государственные компании и публично-правовые лица обязаны на основе этих форм предоставлять министерству бюджетные показатели, ежемесячные и ежеквартальные финансовые отчеты, а также годовые прогнозные данные.

При мониторинге представленных документов будут проверяться соответствие бюджетных параметров государственных предприятий их фактическому исполнению, финансовые данные по отдельным направлениям деятельности и подведомственным органам, а также показатели расходов.

Одновременно с помощью передовых оценочных инструментов международных финансовых организаций будут анализироваться показатели эффективности государственных предприятий, выявленные фискальные риски и их возможное влияние на другие предприятия и государственные финансы, в том числе на государственный бюджет, внебюджетные государственные фонды и государственный долг. Министерство финансов будет представлять президенту отчет о результатах данного мониторинга и анализа один раз в квартал.

Таким образом, будет обеспечено повышение прибыльности государственных предприятий, совершенствование учета и отчетности, снижение зависимости от ресурсов госбюджета, а также предварительное выявление возможных обязательств перед государственным бюджетом и внебюджетными государственными фондами в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Текст соответствующего решения Коллегии и утвержденные формы в электронном виде в формате Excel размещены на официальном интернет-сайте министерства.