USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Минфин готовит масштабные проверки и ревизии

14:09 1804

Согласно указу президента Азербайджана, Министерство финансов начиная с апреля текущего года будет осуществлять мониторинг бюджетных проектов и прогнозов, а также бюджетов государственных компаний и публично-правовых лиц, анализировать показатели их исполнения.

Указано, что в этих целях решением коллегии Министерства финансов утверждены формы информации и отчетности, которые государственные компании и публично-правовые лица должны представлять в министерство. Государственные компании и публично-правовые лица обязаны на основе этих форм предоставлять министерству бюджетные показатели, ежемесячные и ежеквартальные финансовые отчеты, а также годовые прогнозные данные.

При мониторинге представленных документов будут проверяться соответствие бюджетных параметров государственных предприятий их фактическому исполнению, финансовые данные по отдельным направлениям деятельности и подведомственным органам, а также показатели расходов.

Одновременно с помощью передовых оценочных инструментов международных финансовых организаций будут анализироваться показатели эффективности государственных предприятий, выявленные фискальные риски и их возможное влияние на другие предприятия и государственные финансы, в том числе на государственный бюджет, внебюджетные государственные фонды и государственный долг. Министерство финансов будет представлять президенту отчет о результатах данного мониторинга и анализа один раз в квартал.

Таким образом, будет обеспечено повышение прибыльности государственных предприятий, совершенствование учета и отчетности, снижение зависимости от ресурсов госбюджета, а также предварительное выявление возможных обязательств перед государственным бюджетом и внебюджетными государственными фондами в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Текст соответствующего решения Коллегии и утвержденные формы в электронном виде в формате Excel размещены на официальном интернет-сайте министерства.

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 376
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 935
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5630
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1268
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2685
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 870
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2212
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1789
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2067

ЭТО ВАЖНО

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 376
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 935
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5630
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1268
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2685
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 870
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2212
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1789
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2067
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться