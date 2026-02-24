Байрамов провел встречу с главами комитетов по иностранным делам Турции и Грузии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегациями во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем и председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Шамхарадзе, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.
На встрече обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-турецких союзнических отношений, стратегическое партнерство Азербайджана с Грузией и общую ситуацию с безопасностью в регионе.
Особое внимание уделялось расширению межпарламентского сотрудничества, прежде всего регулярным контактам между комитетами по внешним связям. С удовлетворением было отмечено, что 10-е трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии придало дополнительный импульс развитию отношений.
Стороны отметили, что трехсторонние форматы сотрудничества между парламентами, а также министрами иностранных дел и обороны способствуют укреплению мира, стабильности, безопасности и благосостояния в регионе. Среди основных обсуждаемых тем были энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные проекты, в том числе развитие Срединного коридора, и региональная экономическая интеграция.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по укреплению мира и стабильности в регионе в постконфликтный период, процессу нормализации и роли парламентской дипломатии в этом процессе.
Байрамов предоставил подробную информацию о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и процессе нормализации, а также обратил внимание на предпринятые шаги и ожидания Азербайджана.
*** 14:13
Мы обсудили с Джейхуном Байрамовым процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.
Об этом заявил председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай в беседе с журналистами во время посещения мемориала турецким воинам в Баку.
По его словам, он был рад узнать, что в рамках процесса нормализации все работы продвигаются позитивно.
«Мы также обсудили формат трехстороннего сотрудничества Турция–Азербайджан–Грузия. Во время встречи у нас была возможность затронуть все региональные вопросы и двусторонние отношения. Мы подробно обсудили как трехсторонний формат сотрудничества, так и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Вновь убедились, что все работы и переговоры по мирному процессу идут в позитивном направлении, чем я крайне доволен», — сказал Фуат Октай.
Он отметил хорошие темпы продвижения по проектам Баку–Тбилиси–Карс и Баку–Тбилиси–Джейхан.
«Сегодня мы с удовлетворением видим, что Азербайджан занимает передовые позиции в мире в сфере экспорта и транспортировки нефти и газа по трубопроводам. Земли, на которых мы живем, чрезвычайно богаты как природными ресурсами, так и человеческим капиталом. Поэтому на нас лежит определенная ответственность — продвигать Азербайджан и Турцию, а также весь тюркский мир», — сказал он.
Фуат Октай подчеркнул, что отношения между Турцией, Азербайджаном и Грузией сегодня особенно прочны и демонстрируют серьезный потенциал на будущее: «Через некоторое время я встречусь со спикером Милли Меджлиса, а затем состоится трехсторонняя встреча между Азербайджаном, Турцией и Грузией».