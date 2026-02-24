USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Байрамов провел встречу с главами комитетов по иностранным делам Турции и Грузии

ОБНОВЛЕНО 15:16
15:16 379

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегациями во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем и председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Шамхарадзе, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-турецких союзнических отношений, стратегическое партнерство Азербайджана с Грузией и общую ситуацию с безопасностью в регионе.

Особое внимание уделялось расширению межпарламентского сотрудничества, прежде всего регулярным контактам между комитетами по внешним связям. С удовлетворением было отмечено, что 10-е трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии придало дополнительный импульс развитию отношений.

Стороны отметили, что трехсторонние форматы сотрудничества между парламентами, а также министрами иностранных дел и обороны способствуют укреплению мира, стабильности, безопасности и благосостояния в регионе. Среди основных обсуждаемых тем были энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные проекты, в том числе развитие Срединного коридора, и региональная экономическая интеграция.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по укреплению мира и стабильности в регионе в постконфликтный период, процессу нормализации и роли парламентской дипломатии в этом процессе.

Байрамов предоставил подробную информацию о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и процессе нормализации, а также обратил внимание на предпринятые шаги и ожидания Азербайджана.

*** 14:13

Мы обсудили с Джейхуном Байрамовым процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай в беседе с журналистами во время посещения мемориала турецким воинам в Баку.

По его словам, он был рад узнать, что в рамках процесса нормализации все работы продвигаются позитивно.

«Мы также обсудили формат трехстороннего сотрудничества Турция–Азербайджан–Грузия. Во время встречи у нас была возможность затронуть все региональные вопросы и двусторонние отношения. Мы подробно обсудили как трехсторонний формат сотрудничества, так и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Вновь убедились, что все работы и переговоры по мирному процессу идут в позитивном направлении, чем я крайне доволен», — сказал Фуат Октай.

Он отметил хорошие темпы продвижения по проектам Баку–Тбилиси–Карс и Баку–Тбилиси–Джейхан.

«Сегодня мы с удовлетворением видим, что Азербайджан занимает передовые позиции в мире в сфере экспорта и транспортировки нефти и газа по трубопроводам. Земли, на которых мы живем, чрезвычайно богаты как природными ресурсами, так и человеческим капиталом. Поэтому на нас лежит определенная ответственность — продвигать Азербайджан и Турцию, а также весь тюркский мир», — сказал он.

Фуат Октай подчеркнул, что отношения между Турцией, Азербайджаном и Грузией сегодня особенно прочны и демонстрируют серьезный потенциал на будущее: «Через некоторое время я встречусь со спикером Милли Меджлиса, а затем состоится трехсторонняя встреча между Азербайджаном, Турцией и Грузией».

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 378
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 936
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5631
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1269
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2686
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 870
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2212
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1789
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2067

