Армянам нельзя летать в Россию

Авиакомпания Armenian Airlines не имеет разрешения на полеты в Россию, соответствующих заявок в Росавиацию не поступало. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Рейсы авиакомпании появлялись в сезонном расписании аэропортов Уфы и Екатеринбурга, по состоянию на 24 февраля они остались в расписании воздушной гавани Уфы.

«Авиакомпания Armenian Airlines не подавала заявку в Росавиацию на летний сезон 2026 года. На текущий зимний сезон заявок также не поступало», - ответили в Минтрансе на запрос о статусе рейсов Armenian Airlines.

Таким образом, у авиакомпании нет разрешения на полеты в Россию, это касается как чартерных, так и регулярных полетов.