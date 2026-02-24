Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну

«Наша цель – идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Уже запущено создание многоуровневой системы «малой» ПВО и масштабирование перехватчиков. Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию шахидам и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто – страна функционирует», – написал министр.

Второй пункт плана предполагает остановку продвижения РФ на земле, в море и киберпространстве. Федоров отметил, что российские войска несут потери в Донецкой области на уровне 156 человек на один квадратный километр, а Украина намерена увеличить этот показатель до 200 солдат.

«Это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным. Наша цель – остановить россиянина в каждом домене – на земле, в море и киберпространстве. Мы знаем, как этого достичь. Есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и завершения корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных», – добавил Федоров.

Третий пункт плана направлен на давление на экономический сектор РФ, поскольку война продолжается, пока у России есть средства на боеприпасы, выплаты солдатам и пропаганду, а основным источником этих ресурсов является нефть.

Федоров подчеркнул, что под каждый из пунктов плана Украина поставила конкретные измеримые цели и ожидаемые результаты. Кроме того, он выделил три направления для реализации стратегии: «Первое - партнерства. Win-win сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году. Для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны. Второе - технологическое преимущество. Быть как минимум на 10 шагов впереди России в каждом технологическом цикле. Сохранять лидерство в войне инноваций. Третье - математика войны. Благодаря системе еБаллов через DELTA мы уже получаем качественные данные с поля боя. Следующий шаг – превратить данные в решающую силу».