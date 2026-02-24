USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну

14:23 940

Министр обороны Украины Михаил Федоров представил трехэтапный план войны, направленный на принуждение России к завершению войны. Об этом сообщает украинская пресса.

Первый пункт плана касается закрытия неба над Украиной. По словам Федорова, приоритетом остается защита гражданских и инфраструктуры от российских атак.

«Наша цель – идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Уже запущено создание многоуровневой системы «малой» ПВО и масштабирование перехватчиков. Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию шахидам и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто – страна функционирует», – написал министр.

Второй пункт плана предполагает остановку продвижения РФ на земле, в море и киберпространстве. Федоров отметил, что российские войска несут потери в Донецкой области на уровне 156 человек на один квадратный километр, а Украина намерена увеличить этот показатель до 200 солдат.

«Это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным. Наша цель – остановить россиянина в каждом домене – на земле, в море и киберпространстве. Мы знаем, как этого достичь. Есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и завершения корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных», – добавил Федоров.

Третий пункт плана направлен на давление на экономический сектор РФ, поскольку война продолжается, пока у России есть средства на боеприпасы, выплаты солдатам и пропаганду, а основным источником этих ресурсов является нефть.

Федоров подчеркнул, что под каждый из пунктов плана Украина поставила конкретные измеримые цели и ожидаемые результаты. Кроме того, он выделил три направления для реализации стратегии: «Первое - партнерства. Win-win сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году. Для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны. Второе - технологическое преимущество. Быть как минимум на 10 шагов впереди России в каждом технологическом цикле. Сохранять лидерство в войне инноваций. Третье - математика войны. Благодаря системе еБаллов через DELTA мы уже получаем качественные данные с поля боя. Следующий шаг – превратить данные в решающую силу».

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 381
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 941
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5632
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1272
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2688
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 871
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2212
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1792
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2070

ЭТО ВАЖНО

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 381
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 941
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5632
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1272
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2688
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 871
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2212
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1792
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2070
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться