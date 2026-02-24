Трамп – мир и гарантии. Зеленский – гарантии и мир

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы мирное соглашение по Украине подписали до 4 июля — дня 250-й годовщины американской независимости. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что позиция Трампа заключается в том, чтобы одновременно с мирным соглашением была подписана договоренность о «гарантиях безопасности», и желательно, чтобы это произошло во время большой церемонии, которая отметила бы конец российско-украинской войны. Об этом пишет Bloomberg.

Во время интервью CNN Зеленский пояснил, что именно относительно последовательности этих шагов существуют разногласия. Киев хочет, чтобы «гарантии безопасности» с США и европейцами подписали первыми, ведь их еще должен согласовать и ратифицировать Конгресс.

«Это даст украинскому народу уверенность в том, что они смогут полагаться на своих союзников в будущем, потому что их уже слишком много раз подводили в прошлом», — объяснил президент.

Отмечается, что в одном из вариантов «мирного плана» Штаты подготовили для Украины аналог 5-й статьи НАТО с возможностью ничего не делать. Для этого они определили три критерия, которым должно соответствовать потенциальное новое нападение РФ, чтобы союзники приняли меры: оно должно быть значительным, умышленным и длительным.