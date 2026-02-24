USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Трамп – мир и гарантии. Зеленский – гарантии и мир

Bloomberg
14:28 497

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы мирное соглашение по Украине подписали до 4 июля — дня 250-й годовщины американской независимости. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что позиция Трампа заключается в том, чтобы одновременно с мирным соглашением была подписана договоренность о «гарантиях безопасности», и желательно, чтобы это произошло во время большой церемонии, которая отметила бы конец российско-украинской войны. Об этом пишет Bloomberg.

Во время интервью CNN Зеленский пояснил, что именно относительно последовательности этих шагов существуют разногласия. Киев хочет, чтобы «гарантии безопасности» с США и европейцами подписали первыми, ведь их еще должен согласовать и ратифицировать Конгресс. 

«Это даст украинскому народу уверенность в том, что они смогут полагаться на своих союзников в будущем, потому что их уже слишком много раз подводили в прошлом», — объяснил президент.

Отмечается, что в одном из вариантов «мирного плана» Штаты подготовили для Украины аналог 5-й статьи НАТО с возможностью ничего не делать. Для этого они определили три критерия, которым должно соответствовать потенциальное новое нападение РФ, чтобы союзники приняли меры: оно должно быть значительным, умышленным и длительным.

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 384
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 941
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5633
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1274
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2690
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 871
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2214
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1793
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2070

