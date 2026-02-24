В Нахчыване появятся новые артезианские скважины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения населения в Нахчыванской Автономной Республике.

Документ предусматривает бурение 40 новых субартезианских скважин в 38 населенных пунктах с численностью населения более 80 тыс. человек.

В соответствии с распоряжением Госагентство водных ресурсов Азербайджана совместно с полномочным представителем президента в Нахчыване должно принять меры по подготовке проектно-сметной документации и бурению данных скважин.

Кабинет Министров Азербайджана и институт полномочного представителя президента в Нахчыване должны решить вопросы, вытекающие из документа, а Министерство финансов и Министерство экономики обязаны обеспечить финансирование.

Распоряжение подписано в рамках «Плана действий на 2026-2030 годы по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике».