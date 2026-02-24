USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

В Нахчыване появятся новые артезианские скважины

14:30 329

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения населения в Нахчыванской Автономной Республике.

Документ предусматривает бурение 40 новых субартезианских скважин в 38 населенных пунктах с численностью населения более 80 тыс. человек.

В соответствии с распоряжением Госагентство водных ресурсов Азербайджана совместно с полномочным представителем президента в Нахчыване должно принять меры по подготовке проектно-сметной документации и бурению данных скважин.

Кабинет Министров Азербайджана и институт полномочного представителя президента в Нахчыване должны решить вопросы, вытекающие из документа, а Министерство финансов и Министерство экономики обязаны обеспечить финансирование.

Распоряжение подписано в рамках «Плана действий на 2026-2030 годы по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике».

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 384
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 941
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5633
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1274
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2690
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 871
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2215
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1793
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2070

ЭТО ВАЖНО

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 384
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 941
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5633
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1274
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2690
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 871
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2215
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1793
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2070
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться