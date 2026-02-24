USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Министры транспорта Азербайджана, Ирана и Грузии соберутся в Баку

Министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег во время визита в Баку подчеркнула важность активизации трехстороннего коридора Иран–Азербайджан–Грузия. Об этом сообщает пресс-служба иранского ведомства.

Садег провела в Баку встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, на которой стороны обсудили текущий уровень транспортного сотрудничества между странами. В ходе переговоров были рассмотрены существующие препятствия, включая вопросы передвижения водителей по территориям двух государств, и подчеркнута необходимость ускоренного решения проблем с принятием соответствующих исполнительных мер. Для этого даны необходимые поручения по мониторингу и устранению выявленных вопросов.

Стороны договорились провести в текущем году в Баку совместную встречу министров трех стран для укрепления реализации транзитного маршрута и завершения координации по активизации работы коридора Иран–Азербайджан–Грузия. Согласно достигнутым договоренностям, совместный транспортный комитет двух стран должен собраться в течение месяца и принять решения для устранения существующих препятствий и дальнейшего развития транспортного взаимодействия.

Накануне в Баку состоялось заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, по итогам которого был подписан меморандум о взаимопонимании.

