«Право на правосудие» в Азербайджане

При поддержке Национальной академии авиации Азербайджана издан учебник «Право на правосудие», авторами которого являются доктор юридических наук, профессор Фируза Аббасова, доктор юридических наук, профессор Айхан Рустамзаде и доктор юридических наук Фардин Халилов.

Данный ресурс посвящен теоретическим и практическим аспектам правосудия в Азербайджанской Республике. В книге представлены концепция правосудия, современные судебно-правовые реформы, перспективы использования информационных технологий, цифровизации и систем искусственного интеллекта в деятельности судов, а также основные положения об осуществлении правосудия.

Данный инструмент также разъясняет институциональные и процессуальные гарантии права на справедливое судебное разбирательство, судебную систему Азербайджанской Республики, правовой статус судей и других участников отправления правосудия, деятельность Судебно-правового совета, а также этические аспекты правосудия на понятном читателю языке.

Помимо студентов, учебник может использоваться судьями, прокурорами и другими сотрудниками правоохранительных органов, юристами, научными исследователями, а также другими лицами, интересующимися правосудием.

Консультантом при написании книги был руководитель аппарата Судебно-правового совета Керем Мансуров, а рецензентами — член Судебно-правового совета, доктор юридических наук, профессор Азер Джафаров, и председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор Фархад Абдуллаев.

Данное издание было впервые представлено юридическому сообществу на II Форуме судей Азербайджана, который состоялся 20 февраля 2026 года.