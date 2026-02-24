Военные учения Ирана и Армении?

Министры обороны Ирана и Армении Азиз Насирзаде и Сурен Папикян провели встречу в Тегеране, где осуществили обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

Как пишут иранские СМИ, Насирзаде на переговорах с армянским коллегой заявил, что отношения между Ираном и Арменией «динамично развиваются» и выразил надежду на «дальнейшее укрепление сотрудничества во всех направлениях», особенно в сфере обороны.

Иранский министр также указал на важность обмена мнениями по вопросам границы, безопасности и геополитической ситуации в регионе.

В свою очередь, Папикян отметил, что Армения придает большое значение отношениям с Ираном во всех областях, в частности, в сфере обороны.

«Эта встреча подтверждает решимость двух стран укреплять оборонные и военные связи, а также обеспечивать региональный мир и безопасность», - отметил он.

В то же время посол Ирана в Ереване Халил Ширголами заявил, что эти учения могут быть более масштабными, чем маневры спецподразделений, прошедшие в апреле прошлого года на границе двух стран.

Дипломат отметил, что военное сотрудничество между Ереваном и Тегераном «интенсивно развивается», и нынешний визит министра обороны Армении Сурена Папикяна в Иран является тому подтверждением.