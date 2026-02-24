USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Глава Пентагона обещал опубликовать секретные файлы

15:07 205

Министр войны США Пит Хегсет допустил существование инопланетян, отметив, что конкретная информация появится после того, как вверенное ему ведомство опубликует данные по теме НЛО.

«Посмотрим. Я проведу обзор данных и узнаю», — сказал он в ответ на вопрос о том, существуют ли инопланетяне.

При этом он добавил, что и подумать не мог, что публикация файлов по внеземным формам жизни войдет в круг его обязанностей как главы Пентагона.

«Наши люди работают над этим сейчас. Я не хочу говорить заранее, сколько времени это займет, но мы уже приступаем к работе», — отметил Хегсет.

Ранее президент США Дональд Трамп после признания его предшественника Барака Обамы о существовании инопланетян пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО. Он заявил, что проблема является в высочайшей степени сложной, но очень интересной и важной.

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 389
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 947
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5637
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1277
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2695
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 871
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2220
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1795
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2070

ЭТО ВАЖНО

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 389
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 947
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5637
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1277
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2695
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 871
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2220
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1795
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2070
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться