Иран нацелит китайские ракеты на американский флот

Иран близок к заключению сделки с Китаем на поставку сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет, сообщили агентству Reuters шесть источников, знакомых с переговорами.

По их словам, соглашение о приобретении ракет китайского производства CM-302 практически завершено, однако стороны пока не договорились о датах поставки. Эти ракеты имеют дальность около 290 км и способны лететь на малой высоте с высокой скоростью, что затрудняет их перехват корабельной противоракетной обороной. Эксперты отмечают, что их появление значительно усилит ударный потенциал Ирана и создаст угрозу для сил США в регионе.

Переговоры, которые велись как минимум два года, ускорились после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в прошлом году. Источники добавили, что по мере продвижения переговоров высокопоставленные иранские военные и государственные чиновники регулярно отправлялись в Китай. Министерство иностранных дел Ирана ранее подчеркнуло, что Тегеран имеет военные и оборонные соглашения со своими союзниками и сейчас считает подходящим момент для их применения.

Тем временем бывший пресс-секретарь МИД Ирана Рамин Мехманпараст заявил, что страна должна быть готова к войне, чтобы предотвратить конфликт, особенно на фоне подготовки к третьему раунду американо-иранских непрямых переговоров по ядерной программе исламской республики, который пройдет в Женеве в четверг.

«Иран полностью готов к справедливому и уважительному соглашению, но «мяч на стороне американцев», – отметил Мехманпараст, отвергнув идею, что военные угрозы могут принудить страну к уступкам.

«Если мы хотим, чтобы войны не произошло, мы должны быть на 100% готовы к войне», – добавил он, подчеркнув, что вооруженные силы Ирана находятся на высочайшем уровне боевой готовности и Тегеран не уступит под давлением.