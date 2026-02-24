USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Иран нацелит китайские ракеты на американский флот

15:11 222

Иран близок к заключению сделки с Китаем на поставку сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет, сообщили агентству Reuters шесть источников, знакомых с переговорами.

По их словам, соглашение о приобретении ракет китайского производства CM-302 практически завершено, однако стороны пока не договорились о датах поставки. Эти ракеты имеют дальность около 290 км и способны лететь на малой высоте с высокой скоростью, что затрудняет их перехват корабельной противоракетной обороной. Эксперты отмечают, что их появление значительно усилит ударный потенциал Ирана и создаст угрозу для сил США в регионе.

Переговоры, которые велись как минимум два года, ускорились после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в прошлом году. Источники добавили, что по мере продвижения переговоров высокопоставленные иранские военные и государственные чиновники регулярно отправлялись в Китай. Министерство иностранных дел Ирана ранее подчеркнуло, что Тегеран имеет военные и оборонные соглашения со своими союзниками и сейчас считает подходящим момент для их применения.

Тем временем бывший пресс-секретарь МИД Ирана Рамин Мехманпараст заявил, что страна должна быть готова к войне, чтобы предотвратить конфликт, особенно на фоне подготовки к третьему раунду американо-иранских непрямых переговоров по ядерной программе исламской республики, который пройдет в Женеве в четверг.

«Иран полностью готов к справедливому и уважительному соглашению, но «мяч на стороне американцев», – отметил Мехманпараст, отвергнув идею, что военные угрозы могут принудить страну к уступкам.

«Если мы хотим, чтобы войны не произошло, мы должны быть на 100% готовы к войне», – добавил он, подчеркнув, что вооруженные силы Ирана находятся на высочайшем уровне боевой готовности и Тегеран не уступит под давлением.

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 391
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 948
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5637
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1277
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2695
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 871
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2220
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1796
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2070

