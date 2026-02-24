Российские суда обложили новыми санкциями

Австралия ввела дополнительные целевые санкции против 180 физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота» России. Соответствующее совместное заявление премьер-министра Энтони Албанезе, министра обороны Ричарда Марлеса и главы МИД Пенни Вонг опубликовано на сайте правительства страны .

В заявлении правительства говорится:

«Сегодня исполняется четыре года с того момента, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, что является вопиющим нарушением международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций. Четыре года ничем не спровоцированной войны России против суверенного демократического соседа. Австралия непоколебима в своей приверженности справедливому и прочному миру для Украины. Мы выражаем уважение к мужеству и стойкости украинского народа».

Сообщается, что это крупнейший санкционный пакет Австралии с февраля 2022 года. Новые санкции направлены против финансово-банковской, оборонной, авиационной, нефтегазовой, транспортной и научно-технической отраслей России. Они призваны сократить доходы России и еще больше ограничить ее способность продолжать войну против Украины.