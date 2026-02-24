USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Российские суда обложили новыми санкциями

15:17 115

Австралия ввела дополнительные целевые санкции против 180 физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота» России. Соответствующее совместное заявление премьер-министра Энтони Албанезе, министра обороны Ричарда Марлеса и главы МИД Пенни Вонг опубликовано на сайте правительства страны.

В заявлении правительства говорится:

«Сегодня исполняется четыре года с того момента, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, что является вопиющим нарушением международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций. Четыре года ничем не спровоцированной войны России против суверенного демократического соседа. Австралия непоколебима в своей приверженности справедливому и прочному миру для Украины. Мы выражаем уважение к мужеству и стойкости украинского народа».

Сообщается, что это крупнейший санкционный пакет Австралии с февраля 2022 года. Новые санкции направлены против финансово-банковской, оборонной, авиационной, нефтегазовой, транспортной и научно-технической отраслей России. Они призваны сократить доходы России и еще больше ограничить ее способность продолжать войну против Украины. 

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 392
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 951
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5637
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1277
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2698
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 872
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2220
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1797
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2070

ЭТО ВАЖНО

Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 392
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 951
Иранские курды будут воевать на стороне США?
Иранские курды будут воевать на стороне США? о развитии ситуации; обновлено 13:36
13:36 5637
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 21:35 4720
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
Аяз Искендеров по заданию Петровича обокрал отца Национального героя
14:00 1277
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
Рассказали о запасах воды в Азербайджане
13:13 2698
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
Банки и СПГ-заводы: новые санкции Британии против России
13:01 872
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 2220
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 10539
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 1797
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 2070
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться