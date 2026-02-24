USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Народному поэту Нариману Гасанзаде вручили высшую награду Азербайджана

Руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев по поручению главы государства посетил на дому народного поэта Наримана Гасанзаде, удостоенного ордена «Гейдар Алиев» за исключительные заслуги в развитии азербайджанской культуры, и вручил ему высшую награду.

Самир Нуриев передал Нариману Гасанзаде приветствия и искренние поздравления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой по случаю его 95-летия.

В ходе встречи было отмечено не только многогранное творчество поэта, но и его общественная деятельность, которые внесли значительный вклад в обогащение азербайджанской литературы и культуры.

Народный поэт выразил глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за большое внимание и заботу.

Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
17:18 394
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
16:12 1691
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации мнение эксперта
16:49 833
Минздрав предупреждает
Минздрав предупреждает участились случаи незаконных проверок
16:27 1123
Зеленский хочет на второй срок
Зеленский хочет на второй срок
16:21 887
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
16:24 736
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 3973
Зеленский: Путин – плохой актер
Зеленский: Путин – плохой актер
16:03 1331
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
16:00 1710
Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 1460
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 1682

ЭТО ВАЖНО

