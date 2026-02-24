Народному поэту Нариману Гасанзаде вручили высшую награду Азербайджана

Руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев по поручению главы государства посетил на дому народного поэта Наримана Гасанзаде, удостоенного ордена «Гейдар Алиев» за исключительные заслуги в развитии азербайджанской культуры, и вручил ему высшую награду.

Самир Нуриев передал Нариману Гасанзаде приветствия и искренние поздравления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой по случаю его 95-летия.

В ходе встречи было отмечено не только многогранное творчество поэта, но и его общественная деятельность, которые внесли значительный вклад в обогащение азербайджанской литературы и культуры.

Народный поэт выразил глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за большое внимание и заботу.