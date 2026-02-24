USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Индия обсуждает заказ российских Су-57

15:56 565

Индия изучает возможность приобретения российских истребителей пятого поколения Су-57 для усиления боевых возможностей своих ВВС и может закупить до 40 таких самолетов. Об этом со ссылкой на источники сообщил индийский телеканал NDTV.

По их данным, закупка Су-57 рассматривается как потенциальная мера по укреплению авиационного парка страны на фоне растущих региональных вызовов в сфере безопасности.

В конце января на полях авиасалона Wings India в Хайдарабаде глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха заявил журналистам, что Москва и Нью-Дели находятся на «глубокой технической стадии» переговоров по поставкам и производству в республике истребителя Су-57.

Ранее индийские СМИ сообщали, что Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку 288 ракет для комплексов С-400 «Триумф» у России, общая стоимость сделки оценивается в $1,2 млрд. В рамках сделки Нью-Дели получит 120 ракет малой дальности и 168 ракет большой дальности. Также Воздушные силы Индии планируют приобрести еще пять батарей ЗРК С-400 «Триумф».

Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
17:18 394
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
16:12 1693
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации мнение эксперта
16:49 834
Минздрав предупреждает
Минздрав предупреждает участились случаи незаконных проверок
16:27 1123
Зеленский хочет на второй срок
Зеленский хочет на второй срок
16:21 887
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
16:24 736
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 3973
Зеленский: Путин – плохой актер
Зеленский: Путин – плохой актер
16:03 1331
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
16:00 1710
Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 1461
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 1682

ЭТО ВАЖНО

Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
17:18 394
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
16:12 1693
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации мнение эксперта
16:49 834
Минздрав предупреждает
Минздрав предупреждает участились случаи незаконных проверок
16:27 1123
Зеленский хочет на второй срок
Зеленский хочет на второй срок
16:21 887
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
16:24 736
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 3973
Зеленский: Путин – плохой актер
Зеленский: Путин – плохой актер
16:03 1331
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
16:00 1710
Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 1461
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 1682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться