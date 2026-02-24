Индия обсуждает заказ российских Су-57

Индия изучает возможность приобретения российских истребителей пятого поколения Су-57 для усиления боевых возможностей своих ВВС и может закупить до 40 таких самолетов. Об этом со ссылкой на источники сообщил индийский телеканал NDTV.

По их данным, закупка Су-57 рассматривается как потенциальная мера по укреплению авиационного парка страны на фоне растущих региональных вызовов в сфере безопасности.

В конце января на полях авиасалона Wings India в Хайдарабаде глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха заявил журналистам, что Москва и Нью-Дели находятся на «глубокой технической стадии» переговоров по поставкам и производству в республике истребителя Су-57.

Ранее индийские СМИ сообщали, что Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку 288 ракет для комплексов С-400 «Триумф» у России, общая стоимость сделки оценивается в $1,2 млрд. В рамках сделки Нью-Дели получит 120 ракет малой дальности и 168 ракет большой дальности. Также Воздушные силы Индии планируют приобрести еще пять батарей ЗРК С-400 «Триумф».