USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает

Эльмир Алиев, отдел спорта
16:00 1711

Известный итальянский футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, у которого десятки миллионов подписчиков в соцсетях, перед сегодняшними ответными стыковыми матчами Лиги чемпионов опубликовал сгенерированные искуственным интеллектом карикатуры по мотивам знаменитого корейского сериала «Игра в кальмара».

На картинках изображен эпизод, в котором герои сериала в одной из смертельных игр должны были вырезать фигуру из печенья. Как видим на фото, форварду «Карабаха» Камило Дурану это сделать не удалось - фигурка поломалась. В сериале после такой неудачи участник выбывал из игры и прощался с жизнью.

Напомним, «Карабах» дома проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:6. Сегодня ночью в Ньюкасле состоится ответная встреча.

Романо выставил также картинки, посвященные другим сегодняшним матчам: «Атлетико» - «Брюгге», «Байер» - «Олимпиакос», «Интер» - «Буде-Глимт».

Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
17:18 395
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
16:12 1695
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации мнение эксперта
16:49 835
Минздрав предупреждает
Минздрав предупреждает участились случаи незаконных проверок
16:27 1123
Зеленский хочет на второй срок
Зеленский хочет на второй срок
16:21 888
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
16:24 736
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 3977
Зеленский: Путин – плохой актер
Зеленский: Путин – плохой актер
16:03 1332
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
16:00 1712
Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 1462
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 1684

ЭТО ВАЖНО

Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
17:18 395
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
16:12 1695
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации мнение эксперта
16:49 835
Минздрав предупреждает
Минздрав предупреждает участились случаи незаконных проверок
16:27 1123
Зеленский хочет на второй срок
Зеленский хочет на второй срок
16:21 888
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
16:24 736
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 3977
Зеленский: Путин – плохой актер
Зеленский: Путин – плохой актер
16:03 1332
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
16:00 1712
Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 1462
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 1684
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться