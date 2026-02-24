«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает

Известный итальянский футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, у которого десятки миллионов подписчиков в соцсетях, перед сегодняшними ответными стыковыми матчами Лиги чемпионов опубликовал сгенерированные искуственным интеллектом карикатуры по мотивам знаменитого корейского сериала «Игра в кальмара».

На картинках изображен эпизод, в котором герои сериала в одной из смертельных игр должны были вырезать фигуру из печенья. Как видим на фото, форварду «Карабаха» Камило Дурану это сделать не удалось - фигурка поломалась. В сериале после такой неудачи участник выбывал из игры и прощался с жизнью.

Напомним, «Карабах» дома проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:6. Сегодня ночью в Ньюкасле состоится ответная встреча.

Романо выставил также картинки, посвященные другим сегодняшним матчам: «Атлетико» - «Брюгге», «Байер» - «Олимпиакос», «Интер» - «Буде-Глимт».