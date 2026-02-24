Зеленский: Путин – плохой актер

Президент России Владимир Путин думает, что выглядит убедительно, но он «плохой актер», заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем специальном обращении во вторник по случаю четвертой годовщины с начала войны с Россией.

«Оглядываясь на начало вторжения и размышляя о сегодняшнем дне, мы имеем полное право сказать: мы отстояли свою независимость, мы не потеряли свою государственность, Путин не достиг своих целей», — заявил Зеленский.

В своем обращении Зеленский вспомнил 24 февраля 2022 года, назвав его «самым длинным днем в нашей жизни».

«Когда мы прошли первый день войны. Самый длинный день в нашей жизни. Потом еще один. И еще один. Потом неделю. Две недели. А потом — месяц. И мы увидели весну», — сказал президент Украины.

«Мне очень нравится фраза, которую все тогда перепостили, — своего рода резюме первого этапа полномасштабной войны, когда Украина сказала: «Ты думаешь, я встала на колени? Я только завязала берцы», - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что война с Россией находится в «начале конца», однако предостерег Запад от доверия к переговорным сигналам Кремля. По его словам, без четких и юридически обязывающих гарантий безопасности любое прекращение огня может дать Москве время на перегруппировку и новую атаку.

«Россия и Украина находятся в начале конца крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны... Они играют в игры... Путин думает, что выглядит убедительно. Нет, он плохой актер», — сказал президент.

По словам украинского лидера, пауза без обязательств по безопасности Запада опасна, так как может позволить России восстановить силы.

«Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны», — подчеркнул Зеленский. Президент считает, что Москва пытается использовать контакты с Дональдом Трампом для ослабления позиций Украины. По его словам, давление Вашингтона на Киев с требованием уступок больше, чем на Москву.

По данным украинской разведки, российская сторона предлагала США пакет экономического сотрудничества объемом до 12 трлн долларов, который содержит положения об использовании ресурсов на оккупированных украинских территориях.

Зеленский отверг предположение, что передача Донбасса могла бы завершить конфликт. «Я не верю, что это все, чего хочет Россия... Вы не можете им доверять», — сказал он. По словам президента, враг мобилизует около 40 000 военных ежемесячно и теряет 35 000. В 2025 году продвижение РФ стоило в среднем 167 военных на каждый километр оккупированной территории.

Зеленский подтвердил, что украинские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» поразили большой завод по производству ракет в глубине России. Он также заявил о близости к массовому производству новых ракет, способных прорывать российскую ПВО. Президент призвал США усилить давление на Кремль — остановить «теневой флот», перекрыть экспорт энергоресурсов и схемы обхода санкций.

«Я надеюсь, что США будут давить на Россию и остановят Путина», — сказал он.

Зеленский попросил Евросоюз определить конкретную дату членства Украины, желательно уже в 2027 году, чтобы избежать многолетнего блокирования процесса. Президент подчеркнул, что главная надежда Украины — ее граждане, армия и оборонное производство.