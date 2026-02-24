USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Китай готов сыграть свою партию в российско-украинской войне

16:04 730

Китай выступает в поддержку всех инициатив, направленных на установление мира в Украине, и призывает стороны российско-украинского конфликта воспользоваться открывающейся возможностью для диалога с целью выработки всеобъемлющего и юридически обязывающего соглашения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«В последние дни открылись двери для диалога, и мы надеемся, что все стороны воспользуются этой возможностью и достигнут всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного соглашения», – сказала Мао Нин.

Она подчеркнула, что позиция Китая по «украинскому кризису» остается последовательной и ясной: Пекин по-прежнему считает политическое урегулирование единственным реальным способом прекращения конфликта.

По словам дипломата, КНР поддерживает любые инициативы, способствующие установлению мира. Мао также отметила, что КНР не является стороной конфликта в Европе и с самого его начала придерживается объективной и справедливой позиции.

«Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса», – заявила Мао.

Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
17:18 395
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
16:12 1697
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации мнение эксперта
16:49 840
Минздрав предупреждает
Минздрав предупреждает участились случаи незаконных проверок
16:27 1126
Зеленский хочет на второй срок
Зеленский хочет на второй срок
16:21 890
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
16:24 739
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 3982
Зеленский: Путин – плохой актер
Зеленский: Путин – плохой актер
16:03 1334
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
16:00 1715
Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 1462
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 1684

ЭТО ВАЖНО

Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
17:18 395
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
16:12 1697
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации мнение эксперта
16:49 840
Минздрав предупреждает
Минздрав предупреждает участились случаи незаконных проверок
16:27 1126
Зеленский хочет на второй срок
Зеленский хочет на второй срок
16:21 890
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
16:24 739
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 3982
Зеленский: Путин – плохой актер
Зеленский: Путин – плохой актер
16:03 1334
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
16:00 1715
Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 1462
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 1684
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться