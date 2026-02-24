Китай готов сыграть свою партию в российско-украинской войне

Китай выступает в поддержку всех инициатив, направленных на установление мира в Украине, и призывает стороны российско-украинского конфликта воспользоваться открывающейся возможностью для диалога с целью выработки всеобъемлющего и юридически обязывающего соглашения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«В последние дни открылись двери для диалога, и мы надеемся, что все стороны воспользуются этой возможностью и достигнут всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного мирного соглашения», – сказала Мао Нин.

Она подчеркнула, что позиция Китая по «украинскому кризису» остается последовательной и ясной: Пекин по-прежнему считает политическое урегулирование единственным реальным способом прекращения конфликта.

По словам дипломата, КНР поддерживает любые инициативы, способствующие установлению мира. Мао также отметила, что КНР не является стороной конфликта в Европе и с самого его начала придерживается объективной и справедливой позиции.

«Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса», – заявила Мао.