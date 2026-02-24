Экономические потери Украины от войны

Потери экономики Украины с начала полномасштабного вторжения России, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оцениваются в $1,7 трлн и $0,6 трлн соответственно. Об этом сообщил аналитический центр Киевской школы экономики (KSE).

Потери добавленной стоимости превышают довоенный ВВП Украины в 2021 году более чем в три раза. Наибольшие потери приходятся на производительные секторы экономики.

Потери в сфере торговли оцениваются в $696,3 млрд, в промышленности вместе со строительством и услугами — в $645,6 млрд, в сельском хозяйстве — в $81,9 млрд. Значительные потери понесли и ключевые инфраструктурные секторы, в том числе энергетика ($75,3 млрд) и транспорт ($60,2 млрд).

Война также повлекла за собой дополнительные расходы. Самые крупные из них приходятся на жилищный сектор — $26,8 млрд и разминирование — $24,6 млрд. В жилищном секторе основной составляющей являются дополнительные расходы домохозяйств на аренду жилья.

Убытки также затронули другие секторы экономики, включая здравоохранение (15,5 млрд долларов), образование (17,7 млрд долларов), цифровую инфраструктуру и ИТ-сектор (23,7 млрд долларов), культуру, спорт и туризм (10,2 млрд долларов), финансовый сектор (3,3 млрд долларов), а также жилищное строительство и коммунальные услуги (10,5 млрд долларов).

Рост связан с обновлением методологии, использованием новых данных на уровне компаний и секторов, а также расширением периода анализа – теперь он охватывает потери до конца 2026 года.

Напомним, общая стоимость восстановления в Украине на 31 декабря 2025 года составляет $588 млрд (свыше 500 млрд евро) в течение следующего десятилетия, что почти в три раза превышает прогнозируемый номинальный ВВП Украины за 2025 год.