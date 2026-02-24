USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев

16:24 740

Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные войска ВС Ирана) проводит учения на южном побережье исламской республики в районе Персидского залива, сообщают иранские СМИ.

«Начались совместные учения сухопутных сил КСИР «2026», — говорится в сообщении местных телеканалов.

Основные маневры проходят на южном побережье, однако аналогичные учения проводятся и в других регионах страны.

Кадры, распространенные агентством Fars, демонстрируют применение беспилотников, минометов и ракет для поражения кораблей у побережья и целей на суше. Также в учениях задействованы амфибийные бронемашины, отрабатывающие действия в прибрежной зоне.

Сухопутные силы КСИР организовали эти учения на фоне обсуждений в США возможных авиаударов по Ирану. В последние дни Тегеран активизировал военные маневры в регионе в условиях приближения к завершению переговоров по ядерной программе и на фоне масштабного наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке.

