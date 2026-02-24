В Bolt Азербайджан разгорелся коррупционный скандал: руководители уволены

Как сообщают азербайджанские СМИ, после этих обращений в бакинском офисе Bolt провели внутреннюю проверку финансовых и управленческих процессов. По ее итогам были уволены руководитель офиса Наим Азизов и несколько сотрудников компании. Проверка показала, что водителей блокировали по разным причинам, а после обращения в офис блокировка зачастую не снималась. Спустя некоторое время появлялся человек, который предлагал «решить вопрос» за 200–300 манатов. После такого «решения вопроса» блокировка немедленно снималась.

Несколько владельцев автомобильных парков и водителей, работающих в Азербайджане через платформу Bolt, обратились с жалобой в головной офис компании в Эстонии. В качестве причин такого шага они назвали несправедливость, выборочное отношение и признаки коррупции в работе местных менеджеров.

Проблемы выявили и в системе обновления документов. Предпринимателям намеренно усложняли процесс, но после уплаты взятки в размере нескольких тысяч манатов «ошибки» в документах исчезали.

Отдельные жалобы касались рекламных кампаний. За размещение рекламы на автомобилях водителям должны начисляться бонусы, однако за последнее время в этой сфере царил настоящий хаос. Так, в офисе заявляли, что кампания приостановлена, но водители машин, заплативших 500 манатов, продолжали получать бонусы.

Один из владельцев парков рассказал, что автомобили некоторых парков не принимают на платформу, тогда как машины «нужных людей» добавляют без препятствий. По его словам, несмотря на то что на его балансе находятся десятки тысяч манатов и выплаты водителям всегда производились своевременно, его парки заблокировали без объяснений. На обращения в Bolt отвечали формально.

По словам предпринимателей, хотя в ряде филиалов Bolt официально запрещено размещать рекламные стикеры, определенным лицам за 500 манатов разрешали обходить запрет. Жалобщик утверждает, что у него есть видео, аудиозаписи и чеки, подтверждающие сбор денег за рекламу и распределение средств между филиалами и «главным офисом». После введения запрета реклама, по его словам, продолжала появляться только на автомобилях «близких» парков.

Когда ситуация стала публичной, многим водителям и владельцам парков начали звонить из офиса и оказывать давление. В итоге часть заявителей отозвала жалобы. Изначально идею обратиться в Эстонию поддерживали десятки человек, но позже большинство изменило позицию, что лишь усилило подозрения.

В заявлении также говорится о проблемах с доступом к аэропортовской и внутригородским категориям: некоторые из них фактически закрыты и доступны только определенным паркам.

Еще одна претензия касается селфи‑проверки. Водителей автоматически блокируют, если те делают селфи с другого устройства или если камера телефона неисправна. Хотя технические данные — IP‑адрес, геолокация — подтверждают, что это один и тот же человек, офисы отказываются разбираться и не снимают блокировку.

Владелец парка подчеркивает, что у него никогда не было проблем с выводом средств, и на балансах достаточно денег. Несмотря на это, против него проводят необоснованные проверки и намеренно блокируют работу. Он отмечает, что получает предложения от других платформ, но работает с Bolt очень давно и хочет добиться восстановления справедливости. По его словам, подобные негативные явления стали массовыми: с ними сталкиваются сотни водителей и владельцев парков.

В завершение он просит центральный офис Bolt провести объективное расследование, восстановить работу парков и лишь затем давать юридическую оценку. И заявляет, что готов предоставить все доказательства и лично изложить ситуацию в любой инстанции, включая эстонский офис.