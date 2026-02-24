USD 1.7000
Зеленский хочет на второй срок

16:21 893

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов баллотироваться на второй срок, если на момент выборов война с Россией еще будет продолжаться. Об этом стало известно из интервью главы государства для ARD.

Зеленский отметил, что готов провести выборы, как только будет согласовано двухмесячное прекращение огня.

«Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: обеспечьте нам безопасность для проведения голосования и прекращение огня на это время – и тогда выборы возможны», – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что его нынешний президентский срок растянулся из-за войны, и окончательное решение об участии в выборах будет зависеть от ситуации.

«Пока что я нахожусь в рамках первого срока, который из-за войны просто растянулся. Буду ли я идти на второй срок? Если война продолжится – да, безусловно. Если будет мир – не факт», – добавил украинский лидер.

17:18 403
16:12 1704
16:49 848
16:27 1129
16:21 894
16:24 742
15:21 3991
16:03 1339
16:00 1722
15:01 1464
14:23 1688

