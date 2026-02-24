Зеленский хочет на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов баллотироваться на второй срок, если на момент выборов война с Россией еще будет продолжаться. Об этом стало известно из интервью главы государства для ARD.

Зеленский отметил, что готов провести выборы, как только будет согласовано двухмесячное прекращение огня.

«Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: обеспечьте нам безопасность для проведения голосования и прекращение огня на это время – и тогда выборы возможны», – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что его нынешний президентский срок растянулся из-за войны, и окончательное решение об участии в выборах будет зависеть от ситуации.

«Пока что я нахожусь в рамках первого срока, который из-за войны просто растянулся. Буду ли я идти на второй срок? Если война продолжится – да, безусловно. Если будет мир – не факт», – добавил украинский лидер.