Минздрав предупреждает

В Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщают о том, что в последнее время участились случаи незаконного использования названия «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии». Отмечается, что отдельные лица, выступающие от имени Центра, посещают различные объекты, действующие в столице и в регионах республики, выдвигают необоснованные утверждения о якобы неудовлетворительном санитарно-эпидемиологическом состоянии, заявляют о необходимости проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации и других услуг и предупреждают о применении мер административной ответственности в случае отказа.

«В связи с этим сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством Азербайджанской Республики проверки в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора проводятся исключительно в порядке, установленном законом. При этом должностные лица обязаны в обязательном порядке предъявить служебное удостоверение, а также предоставить субъекту предпринимательства копию решения о проведении проверки и выписку о регистрации проверки в Едином информационном реестре проверок в сфере предпринимательства», - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве подчеркивают, что официальные проверки проводятся исключительно уполномоченными сотрудниками Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и только при наличии соответствующих правовых оснований. Предложение любых коммерческих услуг от имени Центра либо требование оплаты путем угроз является незаконным.

«Граждан и субъектов предпринимательства просим при столкновении с подобными случаями незамедлительно сообщать по горячей линии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики 9103, по номеру Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (012) 421-13-93 или посредством службы 102 Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Министерство здравоохранения еще раз призывает граждан быть внимательными, проявлять бдительность в отношении подобных случаев и доверять только информации, предоставляемой официальными государственными структурами», - говорится в сообщении Минздрава.