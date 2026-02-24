Призыв к солидарности в месяц Рамазан от Фонда Red Hearts

Фонд Red Hearts по случаю священного месяца Рамазан объявляет о старте благотворительной акции Ramazan payı. В рамках акции на средства, собранные в виде пожертвований, волонтерами будут сформированы продуктовые наборы с различными продовольственными товарами, которые будут доставлены малообеспеченным семьям по всему Азербайджану.

Акция продлится с 24 февраля по 20 марта 2026 года. Фонд призывает всех граждан и компании присоединиться к данной инициативе. Сделать пожертвование в рамках акции Ramazan payı можно через мобильное приложение Birbank, а также отсканировав QR-код, размещенный на визуальных материалах кампании.

За 5 лет своей деятельности Фонд Red Hearts на регулярной основе реализует различные программы социальной поддержки, приуроченные к праздничным дням и направленные на помощь малообеспеченным семьям.

Фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в Азербайджане. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.