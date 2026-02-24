USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Призыв к солидарности в месяц Рамазан от Фонда Red Hearts

16:36 231

Фонд Red Hearts по случаю священного месяца Рамазан объявляет о старте благотворительной акции Ramazan payı. В рамках акции на средства, собранные в виде пожертвований, волонтерами будут сформированы продуктовые наборы с различными продовольственными товарами, которые будут доставлены малообеспеченным семьям по всему Азербайджану.

Основной целью инициативы является оказание поддержки социально уязвимым группам населения, а также укрепление ценностей взаимопомощи, щедрости и солидарности, присущих месяцу Рамазан.

Акция продлится с 24 февраля по 20 марта 2026 года. Фонд призывает всех граждан и компании присоединиться к данной инициативе. Сделать пожертвование в рамках акции Ramazan payı можно через мобильное приложение Birbank, а также отсканировав QR-код, размещенный на визуальных материалах кампании.

За 5 лет своей деятельности Фонд Red Hearts на регулярной основе реализует различные программы социальной поддержки, приуроченные к праздничным дням и направленные на помощь малообеспеченным семьям.

Фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в Азербайджане. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.

Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
17:18 407
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
16:12 1706
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации мнение эксперта
16:49 852
Минздрав предупреждает
Минздрав предупреждает участились случаи незаконных проверок
16:27 1131
Зеленский хочет на второй срок
Зеленский хочет на второй срок
16:21 898
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
16:24 743
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 3994
Зеленский: Путин – плохой актер
Зеленский: Путин – плохой актер
16:03 1341
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
16:00 1724
Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 1464
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 1688

