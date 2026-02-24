Американский посол рассорил Трампа с арабами

USD 1.7000
Администрация президента США Дональда Трампа в последние дни обратилась к ряду арабских государств, чтобы дистанцироваться от высказываний американского посла в Израиле Майка Хакаби, поддержавшего установление израильского контроля над значительными территориями на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Politico.

Несколько дней назад группа мусульманских государств, включая ближайших союзников США, выступила с совместным заявлением, осудив высказывания Хакаби, сделанные им в интервью консервативному обозревателю Такеру Карлсону. В этих странах сочли слова дипломата опасными и подстрекательскими.

В ходе беседы Карлсон спросил посла о его отношении к фразе, которую он назвал библейской, согласно которой Всевышний обещал евреям часть территорий Египта, Сирии и Ирака – «практически весь Ближний Восток», по выражению журналиста. «Имеет ли Израиль право на эту территорию?» — поинтересовался он. Хакаби попытался уклониться от прямого ответа, однако под давлением интервьюера заявил, что «израильтяне возьмут эти земли – все в порядке».

«Но я не думаю, что мы сегодня говорим об этом. Они не пытаются захватить Иорданию, Сирию или Ирак. Они просят только о землях, которые они занимают сейчас, которыми они легитимно владеют, где они в безопасности», – указал американский посол.

Высокопоставленный арабский дипломат отметил в беседе с Politico, что подобные заявления способны подорвать одну из ключевых задач внешней политики Трампа – региональную интеграцию Израиля. «Суверенитет арабских государств – дело серьезное, особенно когда мы пытаемся создать единый Ближний Восток, включающий Израиль», – подчеркнул он.

Хакаби является христианином-евангелистом и известен поддержкой поселенческого движения. «Его взгляды не отражают взглядов администрации и являются лучшим вариантом отстаивания израильских интересов»,  – сообщил изданию сотрудник Государственного департамента США.

