Рука помощи Украине от Болгарии

Болгария готовится отправить электротрансформаторы и другую технику, чтобы помочь поврежденной российскими атаками энергетической системе Украины. Об этом заявила и.о. министра иностранных дел Болгарии Надежда Нейнски, которую цитирует БНР. Она осудила атаки России против украинской энергетики.

«Это не действия против армии, а против населения», – сказала Нейнски.

Министр добавила, что усилия, которые Европа прилагает для достижения длительного и справедливого мира, являются серьезными и касаются европейской безопасности, потому что «мы знаем, каковы амбиции России, она их не скрывает».

В понедельник, 23 февраля, правительство Италии передало Украине 10 электрогенераторов.

Также стало известно, что Украина получила 11 генераторов общей мощностью 2,4 МВт от правительства Азербайджана.