Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации

В Баку и других регионах страны продолжаются масштабные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры и повышению безопасности движения. На этом фоне у граждан возникает вопрос: будут ли снесены дома, расположенные рядом с железной дорогой?

Эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде в интервью haqqin.az заявил, что все зависит от конкретной территории и параметров проекта.

«Если железная дорога будет проходить через охранную зону или в непосредственной близости от нее, а также в районах размещения станций или вдоль линии путей, и если какой-либо объект недвижимости будет создавать препятствия для проекта, то, безусловно, будет произведен снос этой недвижимости. Ширина охранной зоны вдоль железнодорожных линий должна составлять от 24 до 50 метров, а в отдельных местах — 100 метров и более в обе стороны», — отметил он.

По словам эксперта, незаконные постройки осложняют проведение регулярного технического обслуживания и ремонтных работ, что может приводить к задержкам в графике движения поездов. Он отметил, что если объект расположен в охранной зоне железной дороги, то в соответствии с действующим законодательством при сносе незаконных построек компенсация, как правило, не предусмотрена.

Гасымзаде подчеркнул, что еще до начала реализации проекта государственными органами урегулируются правовые и имущественные вопросы на территориях, где планируется прохождение железной дороги.

«По заказу государства проводятся соответствующие мероприятия. После этого подготавливаются документы по отводу земельных участков под линию железной дороги. В ходе их оформления определяется, какие объекты находятся на данной территории, какие из них в частной собственности, какие постройки не зарегистрированы, какие земельные участки являются частными, государственными или муниципальными. На основе этого формируется общий перечень объектов и определяется, чьи имущественные права могут быть затронуты», — добавил эксперт.

Гасымзаде подчеркнул, что тем собственникам, чьи права затрагиваются, должна быть выплачена компенсация. По его словам, после определения круга собственников к процессу привлекаются независимые оценщики. Они выезжают на место, проводят осмотр территории, определяют характеристики построек и земельных участков, устанавливают их рыночную стоимость и рассчитывают сумму компенсации.

«После этого заказчик направляет уведомление гражданам, которым положена компенсация. В нем указывается ее размер за их имущество, а также сроки освобождения жилья», — заключил эксперт.