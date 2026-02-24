Удары ВСУ по позициям и военной технике россиян

Украинские военные в ночь на 24 февраля нанесли серию ударов по военной технике и центрам управления войсками армии РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ночью подразделения ВСУ поразили вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки (Донецкая область). В частности, были применены и ракеты ATACMS.

Также Силы обороны Украины поразили склад материально-технических средств центра «Рубикон» на территории Запорожской области.

Вместе с тем под ударом оказались склады боеприпасов и материально-технических средств российских войск в районе Приазовского (Донецкая область), а также склад боеприпасов в районе Александровки Запорожской области.

Кроме того, в районе Акимовки Запорожской области поражена ремонтная база ВС РФ. Также в районе Кацивели АР Крым зафиксирован удар по району сосредоточения живой силы.

24 февраля 2026 года ВСУ атаковали реактивную систему залпового огня «Ураган» в районе Любимовки (Запорожье).