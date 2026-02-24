USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Удары ВСУ по позициям и военной технике россиян

Украинские военные в ночь на 24 февраля нанесли серию ударов по военной технике и центрам управления войсками армии РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ночью подразделения ВСУ поразили вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки (Донецкая область). В частности, были применены и ракеты ATACMS.

Также Силы обороны Украины поразили склад материально-технических средств центра «Рубикон» на территории Запорожской области.

Вместе с тем под ударом оказались склады боеприпасов и материально-технических средств российских войск в районе Приазовского (Донецкая область), а также склад боеприпасов в районе Александровки Запорожской области.

Кроме того, в районе Акимовки Запорожской области поражена ремонтная база ВС РФ. Также в районе Кацивели АР Крым зафиксирован удар по району сосредоточения живой силы.

24 февраля 2026 года ВСУ атаковали реактивную систему залпового огня «Ураган» в районе Любимовки (Запорожье).

Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации
Минздрав предупреждает
Зеленский хочет на второй срок
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Зеленский: Путин – плохой актер
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
Военные учения Ирана и Армении?
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
