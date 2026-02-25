NEW ZEON — уникальный digital hub в Азербайджане с моделью: «Живи, работай, развивайся!»

В современном мире границы между домом, офисом и местом для самореализации стираются. Проект NEW ZEON стал первым в Азербайджане, кто не просто уловил этот тренд, а превратил его в работающую бизнес-модель, создав живую экосистему для прогрессивного сообщества.

Пару слов об основателе и СEO New Zeon За амбициозным проектом стоит Илья Флакс — успешный предприниматель и технологический лидер, который развивает в Баку IT-hub и международное комьюнити для специалистов, команд и стартапов. Его профессиональный путь впечатляет масштабами: * Лидер в VR&AR: Илья является основателем и CEO международной компании FIBRUM. Обладая 10-летней экспертизой на рынке виртуальной и дополненной реальности, он вывел компанию на глобальный уровень — приложения FIBRUM набрали более 30 млн установок в App Store и Google Play. Проекты компании представлены на всех популярных платформах, включая Meta, PS VR, Steam VR, Oculus и Side Quest. * Пионер игрового рынка: Основал игровое издательство IMMO GAMES, став крупнейшим разработчиком игр в социальных сетях 2010-х годов с аудиторией в 65 млн пользователей в VK и «Одноклассниках». * Фундаментальное образование: У Ильи три высших образования с красным дипломом (КНИТУ, Казанский университет и НИУ ВШЭ).

В чем секрет успеха? В отличие от классических жилых комплексов, которые продают «квадратные метры», NEW ZEON предлагает своим резидентам безопасную среду как для семьи, так и бизнеса. Здесь все адаптировано под запросы современного человека: инфраструктура находится рядом, все сервисы работают стабильно. Модель «Живи, работай, развивайся». Экосистема NEW ZEON объединяет в себе несколько ключевых направлений: * Coliving & Coworking: пространство, где комфортное жилье соседствует с современными рабочими зонами. * IT-среда: частный хаб, который становится драйвером для венчурного капитала, объединяя таланты, инфраструктуру и инвесторов в одном месте. * Комьюнити: активная среда, cпортивная инфраструктура, ивенты, мастер-классы,воркшопы для детей, где резиденты находят единомышленников и партнеров. Такой подход обеспечивает высокую заполняемость и лояльность: люди остаются здесь надолго, потому что чувствуют безопасность, удобство и принадлежность к сообществу.

Международный масштаб и резиденты Сегодня NEW ZEON — это многофункциональный центр для молодых талантов. География резидентов охватывает 25 стран, включая СНГ, Европу, США, Азию, Африку и Ближний Восток. Основную аудиторию составляют: * IT-специалисты и предприниматели; * Семьи релокантов, ценящие безопасность; * Корпоративные команды (B2B сегмент); * Молодые специалисты в области информационных технологий.

Платформа для бизнеса В пространстве NEW ZEON компании могут арендовать разные зоны под свои задачи: офисные пространства, переговорные, event-площадки и сервисные зоны. Здесь команды не просто работают — сотрудники могут жить прямо в комплексе, объединяя жильё, офис и инфраструктуру в одном месте. Такой формат снижает логистику, ускоряет коммуникации и помогает выстраивать устойчивую рабочую среду внутри международного IT-комьюнити. NEW ZEON в цифрах: итоги трех лет работы За первые три года проект показал впечатляющие результаты, подтверждающие устойчивость модели: * 550+ активных резидентов, постоянно проживающих и работающих в экосистеме. * 20 000+ органических подписчиков в социальных сетях. * 50+ масштабных событий с участием топовых экспертов и почетных гостей, среди которых были вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, певец и композитор, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль оглы, азербайджанская писательница Эльмира Ахундова, российский журналист Александр Будберг, заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков, тележурналист Шакир Эминбейли, Анна Ибрагимбекова и другие лидеры общественного мнения.

Экономическая эффективность С точки зрения финансов, NEW ZEON демонстрирует высокую устойчивость благодаря диверсификации доходов: от аренды жилья и офисов до сервисных подписок и партнерских интеграций. При этом стоимость проживания остается конкурентной: если оценивать формулу «цена + сервис + возможности», проект выигрывает у классических предложений на рынке. Для кого этот проект? NEW ZEON — это выбор тех, кто мыслит на шаг вперед: предпринимателей, IT-профессионалов и семей, которые ищут не просто квартиру, а пространство для роста и развития. Каковы перспективы New Zeon на ближайшее время? Цель проекта на ближайшее время — превратить территорию Олимпийской деревни в современный кампус по формату Силиконовой долины в Сан-Франциско. Пространство, где резиденты запускают собственный бизнес и продукты, и где каждые 3–6 месяцев появляется что-то новое и полезное — и для релокантов, и для жителей Баку, и для страны в целом. В New Zeon уже собрались сильные и талантливые специалисты, и это сообщество продолжает расти. Наша миссия — создавать проекты для Азербайджана и мира, опираясь на атмосферу Баку и на поддержку внутри хаба: мы помогаем с заселением, даём комфортную рабочую среду и сервисы, чтобы команды могли фокусироваться на результате. Самое важное — чтобы сообщество New Zeon не просто росло, а в процессе развития запускало реальные, сильные проекты для нашего родного Азербайджана.