USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Гонка вооружений с двумя скоростями

17:27 188

США сокращают военные расходы, в то время как европейские страны продолжают «военный бум», стремительно наращивая их. Об этом 24 февраля сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на ежегодный доклад Military Balance 2026, опубликованный Международным институтом стратегических исследований в Лондоне.

«Набирает обороты гонка вооружений с двумя скоростями. <…> В 2025 году расходы достигли рекордного уровня в $2,63 трлн. Однако за этой общей цифрой скрывается растущее расхождение: Вашингтон сокращает расходы, в то время как европейские столицы наращивают их», — говорится в материале.

В 2025 году Вашингтон сократил военные расходы на 7,1%. Несмотря на это, американский военный бюджет остается крупнейшим в мире и составляет 36% общемировых расходов. При этом европейские страны выделили более 21% мировых расходов в 2025 году, что на 4% больше, чем их показатель в 2022 году. В докладе отмечается, что во многом это заслуга Германии.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс 10 февраля сообщил, что военный бюджет ЕС за 10 лет должен достичь €700 млрд в год. Он указал, что для укрепления обороноспособности ЕС требуется институциональная основа в форме Европейского оборонного союза. Еврокомиссар также отметил важность замещения американских технологий, включая системы сбора данных космической разведки.

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте 26 января объявил о завершении эпохи, когда США несли основное бремя обеспечения безопасности Европы. Он добавил, что НАТО сталкивается с серьезными и долгосрочными вызовами в области безопасности, и подчеркнул необходимость того, чтобы Европа и Канада взяли на себя большую ответственность за свою защиту.

Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
17:18 417
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
16:12 1712
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации мнение эксперта
16:49 861
Минздрав предупреждает
Минздрав предупреждает участились случаи незаконных проверок
16:27 1136
Зеленский хочет на второй срок
Зеленский хочет на второй срок
16:21 901
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
16:24 747
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 4008
Зеленский: Путин – плохой актер
Зеленский: Путин – плохой актер
16:03 1350
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
16:00 1734
Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 1466
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 1688

ЭТО ВАЖНО

Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
Встреча замглав МИД Азербайджана и Армении
17:18 417
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
Ильхам Алиев создал особый институт для малого и среднего бизнеса
16:12 1712
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации
Кому не выплатят деньги за снос дома: разбор ситуации мнение эксперта
16:49 861
Минздрав предупреждает
Минздрав предупреждает участились случаи незаконных проверок
16:27 1136
Зеленский хочет на второй срок
Зеленский хочет на второй срок
16:21 901
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
Попытка играть мускулами: учения КСИР под носом у американцев
16:24 747
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 4008
Зеленский: Путин – плохой актер
Зеленский: Путин – плохой актер
16:03 1350
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
«Игра в кальмара»: «Карабах» выбывает
16:00 1734
Военные учения Ирана и Армении?
Военные учения Ирана и Армении?
15:01 1466
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
Поэтапный план: как Украина хочет остановить войну
14:23 1688
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться