США сокращают военные расходы, в то время как европейские страны продолжают «военный бум», стремительно наращивая их. Об этом 24 февраля сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на ежегодный доклад Military Balance 2026, опубликованный Международным институтом стратегических исследований в Лондоне.

«Набирает обороты гонка вооружений с двумя скоростями. <…> В 2025 году расходы достигли рекордного уровня в $2,63 трлн. Однако за этой общей цифрой скрывается растущее расхождение: Вашингтон сокращает расходы, в то время как европейские столицы наращивают их», — говорится в материале.

В 2025 году Вашингтон сократил военные расходы на 7,1%. Несмотря на это, американский военный бюджет остается крупнейшим в мире и составляет 36% общемировых расходов. При этом европейские страны выделили более 21% мировых расходов в 2025 году, что на 4% больше, чем их показатель в 2022 году. В докладе отмечается, что во многом это заслуга Германии.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс 10 февраля сообщил, что военный бюджет ЕС за 10 лет должен достичь €700 млрд в год. Он указал, что для укрепления обороноспособности ЕС требуется институциональная основа в форме Европейского оборонного союза. Еврокомиссар также отметил важность замещения американских технологий, включая системы сбора данных космической разведки.

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте 26 января объявил о завершении эпохи, когда США несли основное бремя обеспечения безопасности Европы. Он добавил, что НАТО сталкивается с серьезными и долгосрочными вызовами в области безопасности, и подчеркнул необходимость того, чтобы Европа и Канада взяли на себя большую ответственность за свою защиту.