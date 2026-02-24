USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

Джонсон о шансах на мир с Путиным

17:42 925

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на текущий момент не видит реальных перспектив для достижения мира в российско-украинской войне. Об этом он сказал во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука по случаю четвертой годовщины широкомасштабного вторжения России.

По словам Джонсона, по одну сторону стола «мирных переговоров» сидит президент РФ Владимир Путин, «который неоднократно показывал, что у него нет никакого намерения по-настоящему стремиться к миру».

«Нет никаких доказательств того, что все это является чем-то реальным. Некоторые из предлагаемых планов выглядят пока как чисто абстрактный набор рассуждений. И я не думаю, что у нас есть реальный шанс достичь мира», – отметил он.

Также Джонсон добавил, что сейчас союзники Украины применяют «примерно десятую часть того давления, которое необходимо оказывать на Путина, чтобы заставить его серьезно сесть за стол переговоров».

Кроме того, экс-премьер полагает, что смысл размещения на территории Украины небоевых войск европейских стран после окончания войны носит чисто символический характер.

«Но это показывает Украине, показывает миру и, вероятно, показывает Путину, что мы верим: Украина уже сейчас и в будущем является частью западной архитектуры безопасности», – подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что при таком развитии событий российскому президенту будет ясно, что «он проиграл, и ему нужно с этим смириться».

«Слишком много в наших разговорах вращается вокруг риска эскалации, провоцирования Путина и всей этой ерунды. Единственное, чему нас научили последние четыре года: каждый раз, когда мы действуем решительнее и масштабнее, выигрывает Украина, а Путин проигрывает. И каждый раз, когда мы колеблемся, мягкосердечно топчемся на месте и избегаем решений, проигрывает Украина», – полагает экс-премьер.

Поэтому, по мнению Джонсона, нет «ничего плохого в том, чтобы пойти на этот риск».

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 41
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 131
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 511
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2450
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1956
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5926
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2034
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3840
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1688
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 953
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8480

ЭТО ВАЖНО

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 41
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 131
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 511
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2450
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1956
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5926
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2034
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3840
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1688
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 953
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8480
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться