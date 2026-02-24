Джонсон о шансах на мир с Путиным

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на текущий момент не видит реальных перспектив для достижения мира в российско-украинской войне. Об этом он сказал во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука по случаю четвертой годовщины широкомасштабного вторжения России.

По словам Джонсона, по одну сторону стола «мирных переговоров» сидит президент РФ Владимир Путин, «который неоднократно показывал, что у него нет никакого намерения по-настоящему стремиться к миру».

«Нет никаких доказательств того, что все это является чем-то реальным. Некоторые из предлагаемых планов выглядят пока как чисто абстрактный набор рассуждений. И я не думаю, что у нас есть реальный шанс достичь мира», – отметил он.

Также Джонсон добавил, что сейчас союзники Украины применяют «примерно десятую часть того давления, которое необходимо оказывать на Путина, чтобы заставить его серьезно сесть за стол переговоров».

Кроме того, экс-премьер полагает, что смысл размещения на территории Украины небоевых войск европейских стран после окончания войны носит чисто символический характер.

«Но это показывает Украине, показывает миру и, вероятно, показывает Путину, что мы верим: Украина уже сейчас и в будущем является частью западной архитектуры безопасности», – подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что при таком развитии событий российскому президенту будет ясно, что «он проиграл, и ему нужно с этим смириться».

«Слишком много в наших разговорах вращается вокруг риска эскалации, провоцирования Путина и всей этой ерунды. Единственное, чему нас научили последние четыре года: каждый раз, когда мы действуем решительнее и масштабнее, выигрывает Украина, а Путин проигрывает. И каждый раз, когда мы колеблемся, мягкосердечно топчемся на месте и избегаем решений, проигрывает Украина», – полагает экс-премьер.

Поэтому, по мнению Джонсона, нет «ничего плохого в том, чтобы пойти на этот риск».