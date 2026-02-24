Министр обороны Дании: Европа должна действовать быстрее

Вице-премьер и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в Киеве отметил необходимость дальнейшей европейской поддержки Украины. Об этом он сказал во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщают украинские СМИ.
Поульсен, который находится с визитом в Киеве, заявил, что ситуация сейчас «очень сложная». «Вернемся на несколько лет назад. Я видел, что мы смогли поддержать Украину новыми возможностями, но на самом деле очень медленно», – признал он.
По его словам, Европа должна больше делать для поддержки оборонных компаний в Украине.
«Сейчас они способны производить более совершенные системы. Я думаю, что в начале войны 10% того, что было нужно на поле боя, можно было изготовить здесь, в Украине. Сейчас, я думаю, мы говорим о 65%, которые будут производиться здесь, в Украине», – сказал Поульсен.
«Вы должны быть способны защищать себя, и лучший и самый сильный способ помочь вам – это на самом деле иметь сильную оборонную сферу и сильные оборонные компании здесь, в Украине. И, надеемся, мы также мы сможем пригласить некоторые оборонные компании в Украине начать производство в Европе», – отметил он.
По его словам, увеличение сотрудничества с украинскими компаниями будет «очень сильным сигналом для народа Дании», что страна теперь может «производить то, что потребуется для защиты Дании в будущем с помощью оборонных компаний здесь, в Украине».
«Поэтому я не пессимист, но Европа должна делать больше, и мы также должны действовать быстрее», – подчеркнул он.