Министр обороны Дании: Европа должна действовать быстрее

Поульсен, который находится с визитом в Киеве, заявил, что ситуация сейчас «очень сложная». «Вернемся на несколько лет назад. Я видел, что мы смогли поддержать Украину новыми возможностями, но на самом деле очень медленно», – признал он.

Вице-премьер и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в Киеве отметил необходимость дальнейшей европейской поддержки Украины. Об этом он сказал во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщают украинские СМИ.

По его словам, Европа должна больше делать для поддержки оборонных компаний в Украине.

«Сейчас они способны производить более совершенные системы. Я думаю, что в начале войны 10% того, что было нужно на поле боя, можно было изготовить здесь, в Украине. Сейчас, я думаю, мы говорим о 65%, которые будут производиться здесь, в Украине», – сказал Поульсен.

«Вы должны быть способны защищать себя, и лучший и самый сильный способ помочь вам – это на самом деле иметь сильную оборонную сферу и сильные оборонные компании здесь, в Украине. И, надеемся, мы также мы сможем пригласить некоторые оборонные компании в Украине начать производство в Европе», – отметил он.

По его словам, увеличение сотрудничества с украинскими компаниями будет «очень сильным сигналом для народа Дании», что страна теперь может «производить то, что потребуется для защиты Дании в будущем с помощью оборонных компаний здесь, в Украине».

«Поэтому я не пессимист, но Европа должна делать больше, и мы также должны действовать быстрее», – подчеркнул он.