USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

Министр обороны Дании: Европа должна действовать быстрее

17:49 458

Вице-премьер и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в Киеве отметил необходимость дальнейшей европейской поддержки Украины. Об этом он сказал во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщают украинские СМИ.

Поульсен, который находится с визитом в Киеве, заявил, что ситуация сейчас «очень сложная». «Вернемся на несколько лет назад. Я видел, что мы смогли поддержать Украину новыми возможностями, но на самом деле очень медленно», – признал он.

По его словам, Европа должна больше делать для поддержки оборонных компаний в Украине.

«Сейчас они способны производить более совершенные системы. Я думаю, что в начале войны 10% того, что было нужно на поле боя, можно было изготовить здесь, в Украине. Сейчас, я думаю, мы говорим о 65%, которые будут производиться здесь, в Украине», – сказал Поульсен.

«Вы должны быть способны защищать себя, и лучший и самый сильный способ помочь вам – это на самом деле иметь сильную оборонную сферу и сильные оборонные компании здесь, в Украине. И, надеемся, мы также мы сможем пригласить некоторые оборонные компании в Украине начать производство в Европе», – отметил он.

По его словам, увеличение сотрудничества с украинскими компаниями будет «очень сильным сигналом для народа Дании», что страна теперь может «производить то, что потребуется для защиты Дании в будущем с помощью оборонных компаний здесь, в Украине».

«Поэтому я не пессимист, но Европа должна делать больше, и мы также должны действовать быстрее», – подчеркнул он.

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 42
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 135
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 515
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2451
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1958
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5927
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2037
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3840
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1689
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 953
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8480

ЭТО ВАЖНО

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 42
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 135
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 515
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2451
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1958
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5927
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2037
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3840
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1689
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 953
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8480
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться