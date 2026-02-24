USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Бахчели требует определить статус Оджалана

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели потребовал положить конец неопределенности в вопросе будущего статуса пожизненно заключенного лидера РПК Абдуллы Оджалана, отбывающего срок на острове Имралы. Выступая 24 февраля на заседании парламентской группы своей партии, Бахчели подчеркнул, что Оджалан играет ключевую роль в процессе «Турция без терроризма».

Он прямо обратился к правительству с требованием официально определить статус основателя РПК. «Если мы признаем, что призыв от 27 февраля является процессом, поддерживающим и поощряющим мир, то как будет решен вопрос статуса основателя РПК при реализации запланированных инициатив и правовых реформ? Если существует проблема, связанная с его статусом, каким образом она будет решена? Как будет устранен правовой вакуум вокруг статуса Имралы, служащего делу «Турции без терроризма?» — заявил Бахчели.

Лидер MHP призвал провести искреннее обсуждение этого вопроса и в кратчайшие сроки найти разумное, логичное и справедливое решение. Кроме того, Бахчели предложил восстановить в должностях отстраненных мэров: Ахмеда Турка (муниципалитет Мардина) и Ахмеда Озера (район Эсенюрт в Стамбуле), вместо которых были назначены внешние управляющие (кяйюмы).

