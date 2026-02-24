USD 1.7000
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

В Европарламенте дали добро на кредит для Украины

17:55

От имени Европейского парламента я подписала документ о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Об этом на своей странице в X написала председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

По ее словам, новый кредитный пакет направлен на обеспечение бесперебойной работы основных государственных служб, укрепление обороноспособности Украины, защиту общей безопасности и свободы, достижение реального и устойчивого мира, а также на интеграцию Украины в Европу.

Отметим, что пакет кредитной помощи еще требует окончательного утверждения Советом Европейского союза. В настоящее время Венгрия блокирует его принятие. Программа объемом 90 млрд евро рассчитана на 2026–2027 годы, из этой суммы 60 млрд евро предназначено для военных нужд и 30 млрд евро — для бюджетной поддержки.

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы
18:26
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
19:02
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан
17:57
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
18:08
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
17:16

