В Европарламенте дали добро на кредит для Украины

От имени Европейского парламента я подписала документ о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро. Об этом на своей странице в X написала председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

По ее словам, новый кредитный пакет направлен на обеспечение бесперебойной работы основных государственных служб, укрепление обороноспособности Украины, защиту общей безопасности и свободы, достижение реального и устойчивого мира, а также на интеграцию Украины в Европу.

Отметим, что пакет кредитной помощи еще требует окончательного утверждения Советом Европейского союза. В настоящее время Венгрия блокирует его принятие. Программа объемом 90 млрд евро рассчитана на 2026–2027 годы, из этой суммы 60 млрд евро предназначено для военных нужд и 30 млрд евро — для бюджетной поддержки.