На арестованном Францией танкере нашли российских спецслужбистов

По его словам, им было поручено следить за экипажем и собирать разведывательную информацию. Роль этих людей заключалась «прежде всего, в том, чтобы капитан строго выполнял приказы в соответствии с российскими интересами», сказал источник.

На борту задержанного Францией танкера Boracay из российского «теневого флота» находились два сотрудника частной охранной фирмы Moran Security Group, связанной с ФСБ. Об этом сообщил источник AFP.

По его данным, охранники — это Александр Т. и Максим Д., 34 и 40 лет соответственно. Последний — бывший полицейский, ранее работавший на ЧВК «Вагнер». Сейчас оба числятся в Moran Security Group, которая c 2024 года находится под санкциями США за «работу по контракту с российскими государственными предприятиями».

Присутствие двух граждан России на борту Boracay подтвердил адвокат 39-летнего китайского капитана Чена Чжанцзе, которого требуют приговорить к одному году тюремного заключения и штрафу в 150 тысяч евро за невыполнение приказа береговой охраны Франции о допуске к проверке судна 27 сентября. «Они не были моряками. Мой клиент не имеет никакого отношения к их присутствию. Это не он посадил россиян на борт», — отметил адвокат.

Перевозивший крупную партию нефти из России в Индию 244-метровый танкер Boracay был задержан французскими ВМС осенью 2025 года у побережья Бретани. Судно, которое многократно меняло название, на тот момент не имело видимого флага. Всего на борту находились 26 человек.

Позднее экипаж поднял флаг Бенина. Однако ранее власти этой страны сообщили Франции, что у них не зарегистрировано ни одного нефтяного танкера, поэтому Boracay задержали и сопроводили к порту Сен-Назер. 3 октября судно отпустили. Капитан и первый помощник были взяты под стражу в начале октября, но затем им разрешили вернуться в море и продолжить работу. Чена Чжанцзе судят заочно.

По некоторым данным, Boracay может быть причастен к запуску беспилотников над аэропортами и военными объектами Дании в прошлом году, а также к недавней череде нарушений воздушного пространства европейских стран — на Западе эти инциденты считают частью гибридной войны Кремля.

Moran Security Group была основана в 2009 году Алексеем Бадиковым, который занимает пост руководителя компании. По данным польского аналитического центра Warsaw Institute, президент группы Вячеслав Калашников является отставным подполковником ФСБ. На сайте компании в числе руководителей указаны также бывшие командиры атомных подводных лодок. Сообщается, что она набирает на работу «действующих или отставных офицеров» из подразделений специального назначения, включая ГРУ, ВДВ и морскую пехоту.

Источник AFP утверждает, что сотрудники Moran Security Group обеспечивают охрану десятков судов российского «теневого флота». В том числе в ней работали Евгений Сидоров и Вадим Гусев. В 2013 году они основали частную охранную компанию «Славянский корпус» (Slavonic Corps) с регистрацией в Гонконге. Среди ее наемников были лица, позднее составившие костяк ЧВК «Вагнер», включая Дмитрия Уткина.