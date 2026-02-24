Путин заявил о возможных попытках «подрыва» «Турецкого» и «Голубого потоков»

Президент России Владимир Путин заявил об имеющейся информации о возможных попытках «подрыва» трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря. Об этом Путин сообщил на заседании коллегии ФСБ.

«Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке», — отметил он.

Путин добавил, что противникам никак не удается нанести России стратегическое поражение, хотя им этого «так хочется, жить без этого не могут». По его словам, они «сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют».

«Голубой поток» предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.