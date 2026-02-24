USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Новость дня
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля

Путин заявил о возможных попытках «подрыва» «Турецкого» и «Голубого потоков»

ОБНОВЛЕНО 19:10
19:10 1900

Президент России Владимир Путин заявил об имеющейся информации о возможных попытках «подрыва» трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря. Об этом Путин сообщил на заседании коллегии ФСБ.

«Не знают, что сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке», — отметил он.

Путин добавил, что противникам никак не удается нанести России стратегическое поражение, хотя им этого «так хочется, жить без этого не могут». По его словам, они «сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют».

«Голубой поток» предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

*** 18:03

Украина якобы может получить «ядерные компоненты» и использовать их против России, заявил российский президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Появилась информация о возможности передачи Украине ядерных компонентов... Сами себя доведут до крайней черты, потом пожалеют. Противник не брезгует никакими средствами: дошли сведения о намерении использовать ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», - сказал Путин.

Он также заявил о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря.

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 55
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 148
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 521
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2468
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1971
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5935
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2046
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3841
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1695
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 956
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8483

ЭТО ВАЖНО

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 55
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 148
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 521
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2468
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1971
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5935
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2046
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3841
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1695
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 956
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться