Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Американцы задержали нефтетанкер: он под санкциями

18:06 721

ВМС США перехватили нефтяной танкер Bertha, который ходит под флагом Островов Кука и внесен в санкционные списки в рамках мер в отношении Ирана, говорится в сообщении Министерства войны США в соцсети Х.

«…Американские вооруженные силы без происшествий провели перехват в море и высадку на борт Bertha в сфере ответственности Объединенного командования США в зоне Индийского и Тихого океанов», - сказано в сообщении министерства.

Утверждается, что судно действовало в нарушение установленного президентом США Дональдом Трампом карантина для подсанкционных суден в Карибском регионе и пыталось скрыться.

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 56
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 150
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 522
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2471
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1974
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5936
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2048
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3843
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1696
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 956
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8485
