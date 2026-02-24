Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине

USD 1.7000
Объявлен расширенный состав мужской сборной Азербайджана по баскетболу на предстоящие отборочные матчи чемпионата Европы-2029 с Ирландией (27 февраля, Дублин) и Северной Македонией (2 марта, Баку).

В национальную команду приглашены Амиль Гамзаев («Нефтчи»), Эммануэль Агбасон, Эндар Поладханлы, Ширзад Ширзадов, Кямран Мамедов (все - «Сабах»), Улаш Тургут, Джабраил Акперов (оба - «Гянджа»), Эльшад Ширзадов («Орду»), Уэсли Ван Бек («Тенерифе», Испания), Дерин Беркоз (НТД), Рашид Аббасов, Эрджан Донат (оба - «Шеки»), Саадеттин Донат («Абшерон Лайонс»).

Акпер Мамедов и Исмаил Абдуллаев выбыли из списка из-за травм.

«Сегодня у нас вторая тренировка, - говорит главный тренер сборной Азербайджана Тахир Бахшиев. - Времени на подготовку мало. Выбыли Акпер Мамедов и Исмаил Абдуллаев. Остальные ребята в порядке, тренируются. Знаем, что матч с Ирландией будет очень сложным. У них, как и у нас, два поражения в двух играх. Но мы верим в свои силы. Если будем биться, можем одержать победу. Потом сыграем дома с Северной Македонией. С ними мы уже играли, знаем этого соперника».

Напомним, сборная Азербайджана выступает в группе «А». Наша команда в первых двух матчах проиграла в гостях македонцам (49:87), а затем дома в упорной борьбе уступила Люксембургу (90:95).

На первом этапе отбора на Евробаскет-2029 10 сборных поделены на три группы. Четыре команды - три победителя групп и лучшая вторая сборная - выйдут во второй раунд, где присоединятся к восьми командам.

